Présidentielle 2020 : Mamadou Sylla (UDG) donnera consigne de vote, samedi prochain

Plusieurs jours après l’annonce du retrait de la ‘’Coalition Patriotique pour l’Alternance’’ de la présidentielle de 2020, le président de l’Union démocratique de Guinée (UDG), Mamadou Sylla qui était l’unique candidat de cette coalition, était devant ses militants ce samedi. Objectif, leur expliquer les raisons de sa décision de bouder cette élection.

« J’avais dit que si la CENI ne donnait pas une situation claire du fichier électoral, notamment le nombre de personnes qui doit prendre part à l’élection, que même à 72 heures de l’élection, l’UDG que je dirige allait se retirer. Il était donc de notre devoir, de vous réunir vous militants, pour vous informer de cette difficile décision. Parce que, c’est aussi ça le parti politique. On ne peut décider de quelque chose et que vous ne l’appreniez que dans la presse ou dans le quartier », a dit l’homme d’affaires.

Sur les consignes de vote à donner aux militants, Mamadou Sylla a dit que son parti se penchera sur la question, et q’une déclaration sanctionnant la rencontre sera publiée le samedi prochain.

« Nous allons nous voir tout à l’heure et les jours suivants peut-être plus, pour discuter et échanger afin de savoir quelle est la formule à suivre. Pour le moment, nous demandons à tout le monde d’attendre, Parce que nous, nous évoluons méthodiquement, pas à pas. Le moment venu, nous verrons ce qu’il faut faire réellement.

Le bureau va se réunir, on tombera d’accord sur quelque chose et le samedi prochain, on mettra ça à la disposition de la presse », a-t-il annoncé.

