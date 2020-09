Présidentielle 2020 : MASAC, un autre mouvement de soutien au président Alpha Condé vient grossir les rangs

À quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale en prélude à la présidentielle du 18 octobre 2020, la structure Mouvements et Associations de soutien à Alpha Condé (MASAC) a organisé ce lundi 14 septembre 2020 une grande manifestation dans la salle des congrès du Palais du peuple pour célébrer le baptême de feu de ladite structure.

Dans une ambiance festive, la cérémonie a connu la présence de la Première Dame de la République, du Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana, des membres du gouvernement et ceux du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel.

Dans son discours de bienvenue, le porte-parole du MASAC Ismaël Baldé, avant d’énumérer quelques raisons du soutien de son mouvement à la candidature du Professeur Alpha Condé, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un 3ème mandat mais plutôt du 1er mandat de la 4ème République.

« Les compteurs sont mis à zéro. Il ne s’agit pas d’un 3ème mandat, mais plutôt du 1er mandat de la 4ème République. Pourquoi porter notre choix sur notre candidat, le Professeur Alpha Condé. Oui, nous choisissons le candidat Alpha Condé parce qu’en moins de 10 ans il va pouvoir doter la Guinée de deux barrages hydroélectriques d’une puissance de 500MW. Oui, nous portons notre choix sur cet ardent défenseur des femmes et des jeunes, parce qu’en moins de 10 ans il a mis en place des institutions de microfinance pour aider cette frange de notre population », a-t-il défendu.

Membre du comité d’organisation de la présente cérémonie, Aminata Sylla Directrice Générale de la LONAGUI a rappelé l’objectif de la cérémonie.

« Cette cérémonie qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du rassemblement de tous les mouvements et associations de soutien en vue d’une meilleure coordination des actions sur le terrain. Pour être plus efficace, il est donc impératif de mettre l’accent sur la sensibilisation notamment par le biais d’une approche personnalisée c’est-à-dire le porte à porte. Nous, mouvements et associations de soutien à la candidature du professeur Alpha Condé, devons surtout faire un travail de fond sur le terrain à travers des actions de sensibilisation afin de donner plus d’ampleur à notre contribution pour la victoire finale. Nous ne devons pas perdre de vue que l’un des enjeux centraux de l’élection réside dans la participation massive des militants et sympathisants de la mouvance présidentielle y compris ceux des partis alliés », a estimé la Directrice Générale de la LONAGUI.

Au nom du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel, Saloun Cissé secrétaire général du parti au pouvoir a félicité et encouragé les mouvements de soutien dans leur volonté de soutenir le Professeur Alpha Condé.

« On est là ce matin pour la motivation des uns et des autres pour notre référence. Le Professeur Alpha Condé est une référence. C’est une référence politique, c’est une référence sociale et c’est une référence dans le développement. Vous savez que la Guinée a fait un long parcours. Ce qui devait être fait en 50 ans d’indépendance, nous avons vu qu’il y avait un manque à gagner fort. Dès que le Président Alpha Condé est venu au pouvoir, il s’est attaqué à tous les défis. Les défis sont nombreux. Retenez qu’on ne peut pas tout faire et tout de suite mais il s’est attaqué à l’essentiel », dira-t-il tout en assurant ces mouvements de la disponibilité du RPG arc-en-ciel.

Maciré Camara