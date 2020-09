Présidentielle 2020 : Mouvement Nos Valeurs Communes d’Etienne Soropogui soutient Cellou Dalein

Au cours d’une conférence de presse tenue, ce vendredi 25 septembre, le mouvement nos valeurs communes, membre du FNDC a annoncé qu’il va désormais soutenir et accompagner Cellou Dalein Diallo, candidat de l’UFDG à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 prochain.

A l’entame de son intervention, Etienne a commencé par critiquer la candidature du président Alpha Condé.

« Le projet que porte Alpha Condé est dangereux pour la stabilité de la Guinée et de notre sous-région. Et nous sommes parvenus à isoler son régime en le présentant comme étant une dictature, notamment l’éveil des consciences dans l’échec de sa gouvernance médiocre, coincé il aura poussé le cynisme jusqu’à instrumentaliser la misère qu’il crée et entretient, l’ethnie qu’il divise, la Covid 19 qu’il ne souhaite pas voir partir et interdire les manifestations », déclare-t-il.

« C’est pourquoi nous avons ont décidé de soutenir Cellou Dalein Diallo pour barrer la route à Alpha Condé pour accéder à un troisième mandat ».

Christine Finda Kamano,

stagiaire