Présidentielle 2020 : ‘’on est à 90% de distribution des cartes d’électeurs’’ (CENI)

La salle de conférence de la commission électorale nationale indépendante (CENI) a servi de cadre ce lundi, 12 octobre 2020 pour la troisième réunion de la cellule technique d’action et de suivi du processus électoral en présence des différentes parties prenantes y compris les formations politiques candidates pour la présidentielle du 18 octobre prochain.

Plusieurs points dont le point sur les opérations électorales, distributions des cartes d’électeurs, statistiques et difficultés rencontrées étaient inscrits à l’ordre du jour.

Au sortir de ladite réunion qui a duré plus de 2 heures, le vice-président de la CENI, Bakary Mansaré qui présidait la rencontre a tenu à souligner :

« Nous avons expliqué depuis l’organisation des bureaux de vote jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, tous les mécanismes sont mis en place par la CENI. Notamment, dans les bureaux de vote, à la phase de dépouillement des bureaux de vote et aussi la remontée des procès verbaux jusqu’au niveau des commissions mises en place des commissions (la commission nationale de centralisation des votes et la commission nationale de totalisation). Il y a eu des difficultés particulières qui ont été remontées de façon globale et la CENI a essayé de trouver des réponses adéquates à ces difficultés ».

S’agissant de la distribution des cartes d’électeurs sur l’ensemble du territoire national, il dira que lors de la dernière réunion, « nous étions à 75% de la distribution des cartes d’électeurs. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous dire qu’on est à 90%. »

Plus loin, il fera savoir que le matériel électoral est déjà acheminé dans toutes les différentes circonscriptions électorales.

« La logistique électorale a été un grand défi. Nous avons reçu le dimanche, 3 octobre dernier, des documents sensibles. Nous avons au total 14 938 bureaux de vote et nous avons trouvé le matériel nécessaire qui est aujourd’hui positionné dans les différentes préfectures… »

Youssouf Keita