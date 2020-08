Présidentielle 2020 : ‘’on va faire un coup retraite’’ (Mouctar Diallo)

Le leader des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) et ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo a déclaré ce samedi, 22 août 2020 que la mouvance présidentielle fera ‘’le coup retraite’’ lors de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain pour, dira-t-il, que certains leaders politiques actuels soient à la retraite pour favoriser le renouvellement de la classe politique guinéenne.

C’était à l’occasion d’une manifestation de soutien aux actions du président Alpha Condé que JAC 518 et amis ont organisé au stade de proximité de Taouyah. A l’entame, il a tenu à remercier le président de JAC 518, Traoré et tous ses collaborateurs pour la tenue d’un tel évènement en faveur de leur champion (Alpha Condé).

« Vive JAC 518 qui est l’expression forte de la vision du président Alpha Condé qui croit aux jeunes et aux femmes, qui les responsabilise et qui fait d’eux les véritables acteurs du changement et du développement de notre pays. Je voudrais donc féliciter JAC 518 pour cette forte mobilisation qui démontre encore une fois que la majorité du peuple de Guinée est avec Alpha condé et soutient sa candidature pour une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle du 18 octobre 2020. »

Poursuivant, il a invité l’opposition à prendre part à l’élection présidentielle en ces termes : « Nous invitons l’opposition à prendre part à l’élection présidentielle parce que nous voulons qu’il ait une élection libre, transparente, inclusive pour que le peuple de Guinée s’exprime et confie sa souveraineté à celui qu’il veut. Parce qu’en réalité, la souveraineté appartient au peuple. Donc, seul le peuple est souverain et qui exerce sa souveraineté à travers les lois de la république. Et comme la loi prévoit l’élection présidentielle, nous invitons l’ensemble des forces politiques à prendre part à cette élection qui nous voulons encore apaisée. Déjà, la majorité présidentielle est absolument sûre d’une victoire incontestable le 18 octobre 2020. Et cette fois-ci, le coup va être encore plus éclatant et plus fort. Cette fois-ci, nous ne ferons pas de coup K.O, mais on va faire un coup retraite. Coup retraite pour que certains leaders politiques actuels soient à la retraite après l’élection présidentielle du 18 octobre pour favoriser le renouvellement de la classe politique guinéenne. Et qu’il ait de nouveaux acteurs politiques guinéens réformateurs, visionnaires qui vont continuer à accompagner le président Alpha Condé dans sa volonté de faire de la Guinée, un pays développé, uni, paisible, démocratique et prospère. Mobilisons-nous sur l’ensemble du pays dans la paix et l’unité pour encore une fois que nous remportions de la plus belle manière, l’élection présidentielle prochaine. »

Youssouf Keita

+224 66648 71 30