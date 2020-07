Présidentielle 2020 : ”on va procéder à la désignation du candidat du RPG Arc-en-ciel le 5 août” (Dr Diané à Kankan)

La rencontre de ce mercredi 15 juillet 2020 a été présidée par Dr Mohamed Diané ministre de la défense chargé des affaires présidentielles. Il était accompagné des députés de la région et d’autres cadres politiques du parti au pouvoir.

Dans son allocution de circonstance, l’homme de confiance du président Alpha Condé a déclaré : « Nous préparons l’organisation de la convention nationale du 5 août 2020 qui aura pour but de procéder à la désignation du candidat du RPG-Arc-en-ciel pour l’élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020 », avant d’ajouter : «S’agissant des conventions régionales, elles permettent aux structures de notre parti de faire des propositions et amendements sur le projet de société du RPG-Arc-en-ciel en prenant en compte les préoccupations des populations et de leurs localités. Ces amendements seront examinés au niveau de la convention nationale. Cette convention doit permettre au parti de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales.»

Poursuivant son intervention, le ministre de la défense nationale a décliné le chronogramme de la journée concernant l’événement.

« Au cours de cette convention, les points suivants seront abordées : la présentation de la situation de nos structures, l’évaluation des résultats électoraux à l’issue des dernières élections référendaires et législatives, l’élaboration d’une stratégie électorale pour l’élection présidentielle du mois d’octobre prochain dans le but de nous projeter au mieux dans l’avenir, définir très clairement nos priorités ainsi que nos objectifs à court moyen et long terme au regard des nouveaux défis et proposer au parti un candidat pour la convention nationale du 5 août 2020 à Conakry», précise-t-il.

A rappeler que la restitution de cette convention régionale est prévue à 15h au nouveau siège du RPG-Arc-en-ciel sis à Sans-fil au quartier Météo dans la commune urbaine de Kankan. Eu égard aux déclarations des représentants des différentes sections préfectorales du parti dans la région de Kankan, le président sortant a une forte chance d’être retenu comme candidat du parti au pouvoir pour le compte de la prochaine élection présidentielle.

Alpha Oumar Koïta, correspondant à Kankan