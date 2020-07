Présidentielle : plusieurs partis regroupés en alliance adhèrent au RPG Arc-en-ciel

Quelques jours après leur conférence à la maison de la presse, sept partis politiques membres de ‘’La nouvelle alliance des partis politiques pour le développement’’ (NAPPD), ont répondu à l’offre d’adhésion du RPG-ARC-En-Ciel (parti au pouvoir). Ce samedi, 11 juillet, cet accord a été matérialisé à travers la signatures des deux parties en vue de l’élection présidentielle d’octobre prochain à Gbessia.

Pour le Rpg-arc-en-ciel, cette adhésion est une occasion de réunir les idées, efforts et espérances, afin de gagner les échéances électorales prochaines.

« Au nom de la direction nationale du parti RPG-ARC-En-Ciel, je voudrais remercier et féliciter ces leaders pour leur initiative que je qualifie de noble. Vous avez décidé de joindre vos efforts au Rpg-arc-en-ciel pour faire de notre pays, une Guinée unie, prospère et démocratique…Donc, soyez rassurés que nous sommes ensemble. Au nom de la direction nationale du parti, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, pour vous dire que nous sommes ensemble. Les portes du au Rpg-arc-en-ciel sont largement ouvertes à vous et à tous les guinéens pour qu’ensemble, nous puissions travailler et développer notre Guinée dans l’intérêt général de tous… Nous rentrons dans une phase active qui est celle des élections. Nous avons bon espoir qu’ensemble, nous allons encore récidiver le coup-chaos », a dit Lansana Komara du bureau politique nationale du parti au pouvoir.

S’exprimant au nom de ses pairs, l’honorable Sékou Benna Camara, président du parti GUD, est d’abord revenu sur l’objectif de leur alliance politique, soulignant ensuite le fondement de cette alliance.

« Au nombre des objectifs principaux que notre alliance s’est fixés, entre autres, nous avons mentionner que si le soutien collectif unanime des partis politiques membres de la LAPD a un seul candidat lors de l’élection présidentielle 2020, étant donné que le candidat qui sera choisi par notre alliance devrait être capable d’apporter une nouvelle impulsion au processus de développement du pays, pour le bien-être de tous les citoyens. Il devrait également être en mesure de rassembler toutes les filles et fils du pays dans l’effort de la construction nationale sur une seule base rationnelle et objective qui se trouve être la compétence. Le tout couplé d’une impitoyable lutte contre la corruption.

Au lendemain de notre déclaration, nous avons reçu une main tendue fraternelle du Rpg-arc-ciel en ce qui concerne notre offre de soutien à l’un des candidats à la prochaine élection présidentielle. Considérant, par ailleurs et en fin, que tirant les leçons des expériences du passé, la quatrième république proclamée récemment, se présente à notre avis comme une réelle opportunité pour offrir le bien-être tant attendu par le peuple de Guinée. Nous déclarons ici plus haut, que jamais notre accord favorable à cette main tendue fraternelle du Rpg-arc-en-ciel à la charge, pour notre désormais allié politique, de nous annoncer le nom du futur candidat », a-t-il dit.

Au nombre de 6 (GUD, PUSG, PPG, PEP, PPDG, RFD), ces partis disent être convaincus de partager la même idéologie politique avec le RPG-ARC-En-Ciel.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57