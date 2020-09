Présidentielle 2020 : ‘’sur le plan national, on est à 75% de distribution des cartes d’électeurs’’ (CENI)

La salle de conférence de la commission électorale nationale indépendante (CENI) a servi de cadre ce mercredi, 30 septembre 2020 pour la seconde réunion de la cellule technique d’action et de suivi du processus électoral en présence des différentes parties prenantes y compris les formations politiques candidates pour la présidentielle du 18 octobre prochain.

Plusieurs points dont le point sur les opérations électorales, distributions des cartes d’électeurs, statistiques et difficultés rencontrées étaient inscrits à l’ordre du jour.

Au sortir de ladite réunion qui a duré plus de 2 heures, le vice-président de la CENI, Bakary Mansaré qui présidait la rencontre a tenu à souligner :

« Nous venons de la réunion de la cellule technique de suivi du processus électoral. C’est la deuxième réunion du genre qui réunie les partis politiques engagés dans le processus électoral. Ils nous ont fait le relevé des disfonctionnements constatés au niveau des différentes préfectures et communes de l’intérieur du pays. Et, il s’agit entre autres des problèmes liés à la distribution des cartes d’électeurs, les électeurs qui n’ont pas encore retrouvés leurs cartes d’électeurs et les problèmes d’éloignement des électeurs des bureaux de vote. Effectivement, des suggestions ont été apportées, des avis ont été donnés et des commentaires assez approfondies sur la question ont été faits. Ce sont ces suggestions là que nous allons au niveau de la CENI mettre en œuvre. La CENI a mis en place ici un dispositif qui va s’occuper de la vérification. Avec tous les cas qui vont s’avérer vrais après une vérification minutieuse, nous allons résoudre ces cas. »

Parlant du taux de distribution des cartes d’électeurs, il dira que la CENI a publié les statistiques. « Après 11 jours de la distribution des cartes d’électeurs, nous avons constaté qu’il y a eu un engouement. Cette opération de distribution des cartes d’électeurs a drainé la population vers les commissions de distribution des cartes d’électeurs. Sur le plan national, on se retrouve aujourd’hui à 75% de la distribution des cartes d’électeurs », dira-t-il, avant d’inviter les électeurs qui n’ont pas encore reçu leurs cartes d’électeurs à se déplacer vers les commissions de distribution les plus près.

S’agissant du vote de guinéens de l’étranger, il a tenu à préciser : « Le vote des guinéens de l’étranger, vous avez constaté qu’il y a dix (10) pays qui ont donné un avis favorable pour le vote. Il y a deux (2) pays à l’étranger pour lesquels il n’aura pas de vote parce que l’application de la recommandation demandait que tous les électeurs doivent passer devant les machines. Mais au Sénégal et l’Angola où les gens ne sont pas passés, il n’aura pas de vote. Il y a d’autres pays pour lesquels il y a eu révision, mais les autorités administratives nous ont dit qu’il n’y a pas d’autorisation administrative qui autorisait le vote dans ces pays. Ces pays sont au nombre de quatre (4). Il y a aussi neuf (9) autres pays pour les quels nous n’avons pas encore reçus de document administratif. Néanmoins, nous avons écris aux ambassades et à nos CAMI qui vont envoyer encore des éléments qui vont constituer des fonds de dossier pour lesquels, s’il doit y avoir élection dans ces pays ou pas. Déjà, dans les dix (10) autres pays, nous avons placé le matériel électoral pour que les gens votent. Globalement, le processus se déroule correctement… »

Youssouf Keita

+224 666487130