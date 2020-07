Présidentielle 2020 : une nouvelle alliance de plusieurs partis politiques voit le jour à Conakry

Union Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (UNAD). C’est le nom de la nouvelle alliance politique qui vient de voir le jour à Conakry. Ce sont pour le moment au total sept (7) partis politiques et mouvements qui ont décidé d’unir leurs forces politiques.

Elle (alliance) a été présentée ce samedi, 25 juillet à son siège national sis au quartier Kobayah, dans la commune de Ratoma en présence de plusieurs invités de marque. Les partis signataires sont : l’Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD), l’Union pour le Progrès de la Guinée (UPG) du défunt Jean Marie Doré, la Troisième dynamique 2020, le Mouvement populaire pour le changement, Union Nationale pour la Prospérité (UNP), UDRP et de la Plateforme Guinéenne de l’Unité (PGU).

Coordonnés pour l’instant par le président de l’Union Nationale pour la Prospérité (UNP) Alpha Mady Soumah, les membres de ladite alliance comptent apporter un soutien collectif et unanime à un seul et même candidat aux élections présidentielles prévues prochaines.

C’est pourquoi dans son intervention de circonstance, le coordinateur n’a pas manqué de signaler : « Nous sommes actuellement dans une situation politiquement, économiquement et socialement difficile. Notre unité est menacée. L’avenir économique de notre nation est incertain. Le risque pays de la République de Guinée est devenu très élevé. Notre sécurité intérieure et extérieure est devenue fragile à cause de nos divisions internes. Le dialogue entre guinéens est devenu difficile à cause de nos clivages. Nos couches sociales sont devenues très vulnérables. Notre classe moyenne est presque inexistante. Notre dépendance nationale à l’exportation sans valeur ajoutée de nos minerais est devenue inquiétante. Nos acquis démocratiques sont presque détruits. L’impunité, la corruption et l’enrichissement illicite sont incontrôlables », dira-t-il avant d’ajouter :

« Face à cette situation très complexe, il est bon de prendre du recul, d’observer notre passé, d’analyser d’autres modèles d’union à travers le monde et de réfléchir scientifiquement en matière de théorie d’organisation pour proposer à nos compatriotes du nouveau en terme d’organisation politique impersonnelle adaptée au contexte de la diversité guinéenne, au besoin d’alternance politique interne à la tête de nos organisations, de mutualisation des ressources ainsi que de critères et modes rationnels de choix de nos compatriotes désirant ou appelés à concourir politiquement sur le plan National et local avec une marge d’erreur maîtrisée. C’est donc cette solution innovante et cette conception nouvelle que nous voulons présenter à nos compatriotes aujourd’hui samedi 25 juillet 2020 au siège de l’Union Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (UNAD) à travers vous les médias, témoins oculaires de notre combat mais aussi acteurs incontournables de notre Démocratie et de notre développement économique », a mentionné Alpha Mady Soumah.

Ci-dessous le profil du candidat de l’alliance à l’élection présidentielle prochaine

