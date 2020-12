Dans un rapport de monitoring, 5ème du genre sur le code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée, la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite avec l’appui technique de NDI et sur financement de l’USAID, a fait une observation sur le contexte politique et le climat de confiance entre les acteurs politiques et les autorités publiques au lendemain de l’élection présidentielle du 18 octobre. Lisez !!!