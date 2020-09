Présidentielle à N’Zérékoré : le soutien au RPG Arc-en-ciel ne faiblit pas dans la région forestière

En prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre, plusieurs opérateurs économiques du pays apportent leur soutien aux candidats en lice. C’est le cas de ce fils de la région forestière Habib Touré qui vient d’officialiser son soutien au Président sortant Alpha Condé dans la région.

Joint au téléphone par notre rédaction, Habib Touré puisque c’est de lui il s’agit, explique ce choix par la vision du Président Alpha Condé relative aux nombreux chantiers qu’il a entamés dont certains sont en cours de réalisation dans le pays.

« Aujourd’hui, il est plus que nécessaire d’accorder un mandat de plus au Président Alpha Condé. Les vastes chantiers qu’il a démarrés depuis son accession au pouvoir en 2010 sont énormes. Il faut alors une continuité.

Dans le domaine de l’énergie, les efforts sont immenses avec la construction des barrages Kaléta, Souapiti, et Amaria. Aujourd’hui la Guinée is back n’est plus un slogan, mais une réalité car le pays est bien présent au niveau de toutes les institutions.

Dans toutes les préfectures du pays, le changement est visible. Et très bientôt chez nous, le projet d’interconnexion va boucler et nous aurons le courant chez nous. Je pense aujourd’hui, il faut l’accompagner. Et c’est pourquoi personnellement je me suis impliqué pour battre campagne en faveur du RPG et je serai à N’Zérékoré dans ce cadre. Dès le jeudi, donc je serai dans la préfecture pour sensibiliser les gens afin de voter massivement le candidat du RPG », dira l’opérateur.

Déjà plusieurs, mouvements se préparent pour lui réserver un accueil des grands jours dont le Collectif des mouvements de soutien au RPG (COMOS Forêt).

L’opérateur Habib Touré qui n’est plus un homme à présenter à la population de N’Zérékoré avait déjà fait parler son cœur tout récemment.

Il avait refait plusieurs routes dans la commune, et construit également des forages, une façon de contribuer au développement de sa préfecture.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré