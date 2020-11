Présidentielle : Abé Sylla demande à la Cour constitutionnelle de faire un décompte des voix

Devant les médias ce mardi à son siège sis à Nongo, le président de la Nouvelle Génération pour la République(NGR), Abé Sylla, candidat malheureux de la présidentielle du 18 octobre dernier, s’est exprimé sur la confirmation de la victoire d’Alpha Condé samedi dernier par la Cour constitutionnelle. Il rejette non seulement les résultats publiés, mais appelle également au recomptage des voix.

” la NGR et moi-même, annonçons au peuple de Guinée, ainsi qu’à nos instances internationales, que nous ne reconnaîtrons pas ces résultats taillés sur mesure de ce holdup électoral qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle ce samedi 6 novembre, et demandons fortement à cette cour de revoir sa décision et de procéder au décompte. Nous restons mobilisés car, le combat pour l’alternance démocratique est loin d’être terminé”, a dit le président de la NGR, Abé Sylla. Réitérant également son opposition au troisième mandat du président Alpha Condé.

Mohamed Cissé