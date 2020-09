Présidentielle : Alpha Condé bénéficie du soutien des opérateurs économiques de Kankan

Le week-end s’achève avec une série de mobilisation autour du Président Alpha Condé candidat à sa propre réélection. Ce dimanche 6 septembre 2020, deux opérateurs économiques réunis autour de la plateforme MANFI (les deux Mohamed ndlr) ont lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur les réalisations du Chef de l’Etat sortant. Objectif, vulgariser en langues nationales, les acquis du locataire de Sèkhoutouréya.

Les PDG des entreprises HAMANA et HYDROGUI SARL, respectivement Mohamed Kourouma et Laye Mohamed Condé ainsi que leurs pairs comptent lutter contre la désinformation à l’orée de la présidentielle du 18 octobre.

Selon eux le peuple n’a pas la vraie information sur toutes les réalisations sur le plan structurel et infrastructurel des dix 10 ans de gouvernance du Président Alpha Condé.

« Sur le plan structurel, aujourd’hui la Guinée est à jour dans toutes les cotisations auxquelles elle est soumise. Ce qui était loin d’être le cas avant lui. La Guinée était absente partout sur le plan diplomatique. A son passage à la présidence de l’UA, il a apporté des réformes qui ont été appréciées par ses pairs de l’organisation continentale. Une diplomatie tournée vers le développement économique dans tous les secteurs (PNDES) », précise Mohamed Kourouma, avant d’évoquer l’installation d’une cinquantaine d’usines à Dubréka.

« L’armée avec la réforme qu’il a vigoureusement menée a eu pour résultat le casernement de tous les soldats. Ce qui n’était pas le cas avec le régime précédent. Ce qui a eu pour résultat la restauration de la confiance des investisseurs. On note à ce jour plus de 50 usines implantées à Dubréka Zone industrielle. »

« Sur la plan infrastructurel, les routes urbaines ont changé positivement. A cela s’ajoutent les barrages de KALETA et SOUAPITI, malheureusement mal perçu en Haute Guinée et en Guinée Forestière. La population pense que ces réalisations sont au bénéfice de la Basse côte et de la Moyenne Guinée. Or ces barrages sont la propriété de la Guinée dans son entièreté. Il n’y a pas une seule sous-préfecture qui n’a pas de ressortissants à Conakry. Ces barrages sont la propriété de tous les Guinéens. D’une manière générale, l’Agriculture, la Santé, le Port, les mines, l’aéroport ont enregistrées des progrès remarquables », lance notre interlocuteur.

La veille, 80 maires de la Haute Guinée sur 87 ont, dans une déclaration, annoncé leur soutien total au candidat Alpha Condé, arguant que l’ANAFIC et l’ANIES sont de véritables sources de développement et de lutte contre la pauvreté.

Faudrait-t-il rappeler que l’Etat guinéen doit à l’entreprise HAMANA S.A spécialisée dans l’importation du riz, plus de deux cent milliards de francs guinéens (200.000.000.000 Gnf).

Amadou Oury SOUARE, depuis Kankan

