Présidentielle : Alpha Condé dit que ‘’personne ne souhaite le retour des Premiers ministres au pouvoir’’

L’écrivain tchadien Sosthène Mbernodji revient sur les difficultés de l'édition et de la distribution des romans africains. Il déplore aussi le manque de soutiens publics pour le secteur du livre au Tchad.

Les conclusions de l’étude Shell sur la jeunesse sont très commentées dans la presse allemande. Mais également l’offensive turque en Syrie et le jeu trouble des présidents Vladimir Poutine et Donald Trump.

Le Cameroun compte plusieurs grands écrivains tel Mongo Béti ou Eza Boto, Francis Bebey ou Ferdinand Oyono. Mais le secteur de l’édition subit la chute des lecteurs et doit diversifier ses activités pour survivre.

L’ONG allemande Welthungerhilfe vient de publier l’Indice mondial de la faim. Selon le rapport, l’insécurité alimentaire perdure dans les pays africains à cause du réchauffement climatique et des conflits armés.

Tout en saluant la libération de l'opposant Maurice Kamto et des membres de son parti, Bruxelles évoque une "restriction préoccupante de l'espace politique" et condamne les violences dans les régions anglophones.

La RDC va recourir à un second vaccin afin d‘éradiquer l‘épidémie qui a causé plus de 2.144 morts depuis août 2018. Ce second vaccin est fabriqué par Johnson & Johnson.