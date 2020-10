Présidentielle : Alpha Condé largement en tête dans 14 circonscriptions sur 20, publiées par la CENI

S’achemine-t-on vers une large victoire du président sortant Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre ? En tout cas, selon les résultats provisoires partiels de 20 circonscriptions sur 38 que compte tout le pays, données par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le candidat Alpha Condé arrive largement en tête dans 14 zones. En plus des trois communes de Conakry (Kaloum, Matam, Matoto), le candidat du RPG a remporté à Boffa, Dubréka, Faranah, Kissidougou, Guéckédou, Yomou, Beyla, N’Zérékoré, Macenta, Lola et Dabola. Son principal challenger Cellou Dalein Diallo de l’UFDG est gagnant à Dixinn (Conakry), Dalaba, Koubia, Lélouma, Dinguiraye et Tougué.

Région de Conakry – Circonscription électorale de Dixinn :

Nombre de bureaux de vote : 242

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 225, soit 92, 98%

Total des inscrits : 88 896

Total de votants : 60 799

Nombre de bulletin nul : 6 904, soit 11,36%

Suffrages exprimés : 53 895

Taux de participation : 68,39 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 22 924, soit 42,53 % ;

Makalé Traoré (PACT) : 844, soit 1,57 % ;

Makalé Camara (FAN) : 420, soit 0,78 % ;

Ousmane Doré (MND) : 162, soit 0,30 % ;

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 89, soit 0,17 % ;

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 948, soit 1,76 % ;

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 27 327, soit 50,70 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 41, soit 0,08 % ;

Ousmane Kaba (PADES) : 416, soit 0,76 % ;

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 438, soit 0, 81 % ;

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 208, soit 0,39 % ;

Bouya Konaté (UDIR) : 78, soit 0,14 % .

Total des suffrages : 53 895, soit 100%.

Circonscription électorale de Kissidougou :

Nombre de bureaux de vote : 502

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 499, soit 99,40 %

Total des inscrits : 140479

Total de votants : 125677

Nombre de bulletin nul : 3193, soit 2,54 %

Suffrages exprimés : 122480

Taux de participation : 89, 46 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 97 682, soit 79,75 %

Makalé Traoré (PACT) : 497, soit 0,41 %

Makalé Camara (FAN) : 693, soit 0,57 %

Ousmane Doré (MND) : 1 972, soit 1,61 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 296, soit 0,24 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) (non cité)

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 18 146, soit 14,82 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 180, soit 0,15 %

Ousmane Kaba (PADES) : 1675, soit 1,37 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 235, soit 0, 19%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 234, soit 0,19 %

Bouya Konaté (UDIR) : 182, soit 0,15 %

Total de suffrage : 122480, soit 100%.

……………………………………………………………………………………….

Circonscription électorale de Dabola

Nombre de bureaux de vote : 259

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 248, soit 95,75 %

Total des inscrits : 85 295

Total de votants : 65 127

Nombre de bulletin nul : 2507, soit 3,85%

Suffrages exprimés : 62 620

Taux de participation : 76,36 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 37 935, soit 60,58% ;

Makalé Traoré (PACT) : 318, soit 0,51 % ;

Makalé Camara (FAN) : 640, soit 1,02% ;

Ousmane Doré (MND) : 1581, soit 2,52 % ;

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 189, soit 0,30 % ;

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 958, soit 1,53 % ;

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 19 529, soit 31,19 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 172, soit 0,27 % ;

Ousmane Kaba (PADES) : 1 022, soit 1,63 % ;

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 63, soit 0, 11 % ;

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 134, soit 0,21 % ;

Bouya Konaté (UDIR) : 75, soit 0,12 %.

Total de suffrage : 62 620, soit 100%.

……………………………………………………..

Circonscription électorale de Dinguiraye

Nombre de bureaux de vote : 259

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 232, soit 89,58 %

Total des inscrits : 81 409

Total de votants : 57 423

Nombre de bulletin nul : soit 3 027, soit 5,27%

Suffrages exprimés : 54 396

Taux de participation : 70, 54 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 22 775, soit 41, 87 % ;

Makalé Traoré (PACT) : 132, soit 0,24 % ;

Makalé Camara (FAN) : 353, soit 0, 65 % ;

Ousmane Doré (MND) : 616, soit 1,13 % ;

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 152, soit 0,28 % ;

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1239, soit 2,28 % ;

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 27 740, soit 51 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 180, soit 0,33 % ;

Ousmane Kaba (PADES) : 867, soit 1, 59 % ;

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 127, soit 0, 23 % ;

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 142, soit 0,26 % ;

Bouya Konaté (UDIR) : 73, soit 0,13 %.

Total de suffrage : 54 393, soit 100%.

Circonscription électorale de Faranah

Nombre de bureaux de vote : 484

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 484, soit 100 %

Total des inscrits : 156 097

Total de votants : 156 315

Nombre de bulletin nul : 2 294, soit 1, 47 %

Suffrages exprimés : 154 021

Taux de participation : 100 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 132 024 , soit 85, 72 %

Makalé Traoré (PACT) : 1 972, soit 1,28 %

Makalé Camara (FAN) : 901, soit 0,58 %

Ousmane Doré (MND) : 2 390, soit 1,55 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 383, soit 0, 25%

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 971, soit 0, 64 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 12 317, soit 8 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 234, soit 0,15%

Ousmane Kaba (PADES) : 2 277, soit 1,48 %

Abdoul Kabelé Camara (RGD) : 131, soit 0, 09%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 201, soit 0,13%

Bouya Konaté (UDIR) : 200, soit 0,13 %

Total de suffrage : 154 021, soit 100%.

Circonscription électorale de Dalaba (Mamou)

Nombre de bureaux de vote : 183

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 166, soit 90, 71 %

Total des inscrits : 64 933

Total de votants : 51 293

Nombre de bulletin nul : 1 790, soit 3, 49%

Suffrages exprimés : 49 503

Taux de participation : 78,99 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 5 214, soit 10, 53 %

Makalé Traoré (PACT) : 159, soit 0,32 %

Makalé Camara (FAN) : 254, soit 0,51 %

Ousmane Doré (MND) : 648, soit 1,31 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 135, soit 0,27 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1 741, soit 3,52 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 40 532, soit 81,88 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 231, soit 0,47%

Ousmane Kaba (PADES) : 249, soit 0, 50 %

Abdoul Kabelé Camara (RGD) : 133, soit 0,27%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 149, soit 0,30%

Bouya Konaté (UDIR) : 52, soit 0,12 %

Total de suffrage : 49 503, soit 100%.

Circonscription électorale de Dubréka

Nombre de bureaux de vote : 415

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 379, soit 91,33 %

Total des inscrits : 156 168

Total de votants : 108 041

Nombre de bulletin nul : 6 589, soit 6,10 %

Suffrages exprimés : 101 452

Taux de participation : 69, 18 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 53 063, soit 52,30 % ;

Makalé Traoré (PACT) : 1 019, soit 1 % ;

Makalé Camara (FAN) : 1 977, soit 1,75% ;

Ousmane Doré (MND) : 1 174, soit 1,16 % ;

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 395, soit 0,39 % ;

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 2 767, soit 2,73 % ;

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 38 840, soit 38,28 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 276, soit 0,27 % ;

Ousmane Kaba (PADES) : 876, soit 0,86 % ;

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 619, soit 0, 61 % ;

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 261, soit 0,26 % ;

Bouya Konaté (UDIR) : 185, soit 0,18 %.

Total de suffrage : 101 451, soit 100%.

…………………………………………………………….

Circonscription électorale de Tougué :

Nombre de bureaux de vote : 164

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 160, soit 93,56 %

Total des inscrits : 50 393

Total de votants : 41 024

Nombre de bulletin nul : 2 087, soit 5, 09 %

Suffrages exprimés : 38 937

Taux de participation : 81,41 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 5 936, soit 15, 25 %

Makalé Traoré (PACT) : 114, soit 0,29 %

Makalé Camara (FAN) : 194, soit 0,50 %

Ousmane Doré (MND) : 516, soit 1,33 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 87, soit 0,21 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1 066, soit 2,74 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 30 416, soit 78,12 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 171, soit 0,44 %

Ousmane Kaba (PADES) : 230, soit 0, 59 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 68, soit 0, 17%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 102, soit 0,26 %

Bouya Konaté (UDIR) : 42, soit 0,11 %

Total de suffrage : 38 937, soit 100%.

……………………………………………………………………………………….

Circonscription électorale de Lélouma

Nombre de bureaux de vote : 224

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 224, soit 100 %

Total des inscrits : 67 402

Total de votants : 56 519

Nombre de bulletin nul : 2450, soit 4, 18 %

Suffrages exprimés : 56 167

Taux de participation : 86, 97 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 6 325 , soit 11, 26 %

Makalé Traoré (PACT) : 152, soit 0,27 %

Makalé Camara (FAN) : 256, soit 0,46 %

Ousmane Doré (MND) : 572, soit 1,02 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 109, soit 0,19 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1 383, soit 2,46 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 46 676, soit 83,10 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 192, soit 0,34 %

Ousmane Kaba (PADES) : 188, soit 0, 33 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 107, soit 0, 19%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 143, soit 0,25 %

Bouya Konaté (UDIR) : 64, soit 0,11 %

Total de suffrage : 56 167, soit 100%.

…………………………………………

Circonscription électorale de Koubia

Nombre de bureaux de vote : 166

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 163, soit 98,19 %

Total des inscrits : 42 742

Total de votants : 34 525

Nombre de bulletin nul : 1 897, soit 5,49 %

Suffrages exprimés : 32 628

Taux de participation : 80, 78 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 3831, soit 11,74 %

Makalé Traoré (PACT) : 104 soit 0,32 %

Makalé Camara (FAN) : 192, soit 0,59%

Ousmane Doré (MND) : 495, soit 1,52%

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 80, soit 0,25%

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 903, soit 2,77 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 26 110, soit 80,02 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 186, soit 0,57 %

Ousmane Kaba (PADES) : 126, soit 0, 39 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD), non cité

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 118, soit 0,36 %

Bouya Konaté (UDIR) : 56, soit 0,17 %

Total de suffrage : 32 628, soit 100%.

……………………………………………………………………

Circonscription électorale de Guéckedou :

Nombre de bureaux de vote : 511

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 509, soit 99,61 %

Total des inscrits : 128827

Total de votants : 105739

Nombre de bulletin nul : 4687, soit 4,43 %

Suffrages exprimés : 101052

Taux de participation : 82, 08 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 54 822, soit 54, 25 %

Makalé Traoré (PACT) : 1203, soit 1,19 %

Makalé Camara (FAN) : 1693, soit 1,68 %

Ousmane Doré (MND) : 4574, soit 4,53 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 1005, soit 0,99 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1640, soit 1, 62 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 29752, soit 29,44 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 869, soit 0,86 %

Ousmane Kaba (PADES) : 2826, soit 2,80 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 863, soit 0,85%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 771, soit 0,76 %

Bouya Konaté (UDIR) : 1034, soit 1,02 %

Total de suffrage : 101052, soit 100%.

………………………………………………………………………..

Circonscription électorale de Macenta :

Nombre de bureaux de vote : 445

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 443, soit 99,55 %

Total des inscrits : 123 665

Total de votants : 1 10482

Nombre de bulletin nul : 7 655, soit 6,93 %

Suffrages exprimés : 102 827

Taux de participation : 89,34 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 77 871, soit 75, 73 %

Makalé Traoré (PACT) : 632, soit 0,61 %

Makalé Camara (FAN) : 1 004, soit 0,98 %

Ousmane Doré (MND) : 2 052, soit 2 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 830, soit 0,81 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 997, soit 0,97 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 16 254, soit 15,81 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 317, soit 0,31%

Ousmane Kaba (PADES) : 2 047, soit 1,99 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 290, soit 0,28%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 307, soit 0,30 %

Bouya Konaté (UDIR) : 226, soit 0,22 %

Total de suffrage : 102 827, soit 100%.

……………………………………………

Circonscription électorale de Beyla :

Nombre de bureaux de vote : 531

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 531, soit 100 %

Total des inscrits : 158 205

Total de votants : 142 418

Nombre de bulletin nul : 4 030, soit 2,83 %

Suffrages exprimés : 138 388

Taux de participation : 80,02 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 115 136, soit 83, 20 %

Makalé Traoré (PACT) : 380, soit 0,28%

Makalé Camara (FAN) : 864, soit 0,62 %

Ousmane Doré (MND) : 1543, soit 1,11 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 5279, soit 3,81 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 497, soit 0,36 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 11 285, soit 8,15 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 197, soit 0,13%

Ousmane Kaba (PADES) : 2 720, soit 1,97 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 206, soit 0,15%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 168, soit 0,12 %

Bouya Konaté (UDIR) : 123, soit 0,09 %

Total de suffrage : 138 388, soit 100%.

………………………………………………………………………

Circonscription électorale de Yomou :

Nombre de bureaux de vote : 200

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 194, soit 77 %

Total des inscrits : 68113

Total de votants : 58622

Nombre de bulletin nul : 2 322, soit 3,96 %

Suffrages exprimés : 5 6300

Taux de participation : 86,07 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 39 560, soit 70, 27 %

Makalé Traoré (PACT) : 386, soit 0,69%

Makalé Camara (FAN) : 407, soit 0, 72 %

Ousmane Doré (MND) : 760, soit 1,35%

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 310, soit 0,55 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 600, soit 1,05 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 12 917, soit 22,94 % ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 186, soit 0,33%

Ousmane Kaba (PADES) : 667, soit 1,18 %

Abdoul Kabelé Camara ( RGD) : 189, soit 0,34%

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 186, soit 0,33 %

Bouya Konaté (UDIR) : 132, soit 0,23 %

Total de suffrage : 56300, soit 100%.

…………………………………………………………..

Région de N’Zérékoré – Circonscription électorale de N’Zérékoré :

Nombre de bureaux de vote : 490

Nombre de bureaux de vote pris en charge : 426, soit 86,94 %

Total des inscrits : 215 615

Total de votants : 144 448

Nombre de bulletin nul : 6 605, soit 4,57 %

Suffrages exprimés : 137 843

Taux de participation : 66,99 %

Répartition des suffrages par candidature :

Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) : 106 490, soit 77,24 %

Makalé Traoré (PACT) : 512, soit 0,37 %

Makalé Camara (FAN) : 564, soit 0,41 %

Ousmane Doré (MND) : 1340, soit 0,97 %

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 2 000, soit 1,45 %

Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 851, soit 0,62 %

Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 24 336 soit 17, 65% ;

Mandiouf Moro Sidibé (AFC) : 200, soit 0,15%

Ousmane Kaba (PADES) : 997, soit 0,72%

Abdoul Kabelé Camara (RGD) : 243, soit 0, 18 %

Laye Souleymane Diallo (PLP) : 181, soit 0,13 %

Bouya Konaté (UDIR) : 149, soit 0,11 %

Total de suffrage : 137 843, soit 100%.