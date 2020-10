Présidentielle : Alpha Condé réélu dès le 1er tour avec 59,49% (Ceni)

La commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de publier les résultats globaux provisoires de la présidentielle du 18 octobre dernier ce samedi 25 octobre au palais du peuple de Conakry. Sans surprise, le Président sortant Alpha Condé est réélu avec 59,49% des voix. Ce qui écarte toute thèse de second tour pour cette élection qui marque le début d’une quatrième République.

Fin de suspense, les résultats de la présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, sont tombés ce samedi comme le couperet de la guillotine. Le Président sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession est réélu sans coup férir avec 59,49% des suffrages contre 33,50% pour son principal challenger Cellou Dalein Diallo de l’UFDG.

L’ex-chef de file de l’opposition tombe pour la troisième fois devant son éternel rival politique Alpha Condé après 2010 et 2015 dans la course au fauteuil présidentiel. Ils étaient 12 candidats au départ dont deux femmes. Les autres se contentent des miettes des résultats. Faut-il rappeler que ces résultats interviennent à un moment où le pays est en proie à des violences post-électorales au lendemain du scrutin. Violences consécutives à l’auto-proclamation du leader de l’UFDG Cellou Dalein Diallo comme vainqueur du scrutin avec 53% des voix.

Depuis, les citoyens de Conakry et de l’intérieur du pays font face à la résurgence des poches de résistance entre des pro UFDG et des forces de l’ordre. On parle de plusieurs morts, des blessés, des dégâts matériels importants marquées par la destruction d’édifices publics et privés.

En attendant la validation par la Cour constitutionnelle, les candidats en lice qui voudraient contester devront le faire par voie légale notamment saisir les juridictions compétentes habilitées à statuer sur les contentieux électoraux.

Mohamed Cissé