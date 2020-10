Présidentielle apaisée : les Etats-Unis disent avoir parlé avec Alpha et Cellou

Ce dimanche, 18 octobre, plus de 5 millions de Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République pour les six prochaines années. Le président sortant Alpha Condé qui brigue un 3è mandat fait face à 11 autres candidats dont Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG.

Les Etats-Unis d’Amérique qui suivent de près la situation en Guinée appellent à l’apaisement pour un scrutin libre, inclusif et équitable.

Tibor Peter Nagy, secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires africaines, dans un tweet, a déclaré avoir parlé hier avec Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo.

I spoke with @alphacondepresi and @Cellou_UFDG yesterday to stress the importance of a free, fair, inclusive, and peaceful electoral process. The U.S. encourages all Guineans, regardless of political affiliation, to refrain from violence and respect each other’s rights. (1/2)