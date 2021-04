Présidentielle au Djibouti: “globalement, c’est une élection visiblement acceptée” (Ahmed Tidiane Souaré, chef de mission UA)

Comme nous l’avions indiqué dans un des nos précédents articles, l’ancien Premier ministre guinéen Ahmed Tidiane Souaré, qui a bénéficié de la confiance de l’Union Africaine (UA), pour conduire une mission d’observation électorale en République de Djibouti le 9 avril 2021, est rentré le week-end dernier après avoir terminé sa mission.

Ce mardi 20 avril 2020, il a accordé une interview par visioconférence à quelques médias de la place, dont Mediaguinee.

D’abord, il faut retenir que cette élection présidentielle a connu que la participation de 2 candidats : le président sortant pour un 5ème mandat Ismaël Omar Guelleh et le candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah. Le premier a obtenu 97,44% des voix et le second 2,56% . Tous les partis de l’opposition politiques se sont abstenus parce que leurs revendications n’ont pas été prises en compte par le gouvernement. Ils ont toutefois souligné qu’ils sont attachés à la paix et qu’ils ne souhaitent aucune violence.

« C’est une mission composée de 21 personnes qui a été déployée dans les 6 régions du pays. Il s’agit de faire en sorte que les processus électoraux dans les différents pays du continent soient suivis par la commission de l’Union Africaine, cela dans le cadre du respect non seulement des chartes de la démocratie et de la bonne gouvernance établies par l’Union Africaine depuis 2012 mais aussi de la déclaration sur la démocratie faite par la même institution depuis 2002. Voyez donc, c’est un combat pour le renforcement de la démocratie au sein du continent. Naturellement, ces observations se déroulent selon les directives de l’Union Africaine qui étaient édictées depuis 2002. Donc, une mission d’observation a des devoirs mais aussi des droits. Et c’est dans se cadre que nous nous sommes déployés à Djibouti. », a explique Ahmed Tidiane Souaré.

L’ancien Premier ministre sous le régime Conté d’apporter des éclaircissements sur ce scrutin qui s’est déroulé sans incident. « Ce n’est pas nous qui avons créé ce climat d’apaisement, nous l’avons trouvé. Ce sont les autorités Djiboutiennes, les principaux acteurs du processus électoral, à savoir les partis politiques, la société civile, la CENI elle-même, les forces de défense et de sécurité, donc c’est un hommage à tous ces acteurs que nous pouvons rendre pour le caractère apaisé de cette élection présidentielle. », indique-t-il. Et d’ajouter ceci : « l’élection s’est déroulée de façon surprenante avec un calme olympien, en l’absence des appels à manifester. Et après la déclaration des résultats, il y avait également la paix et il n’y avait aucune forme de contestation. Ceux qui sont insatisfaits ont exprimé leur déception à travers des interviews, des déclarations de bouche à oreille. Mais globalement, c’est une élection visiblement acceptée. 》

Plus loin, l’ancien Premier ministre a donné les raisons qui ont amené l’opposition à bouder le scrutin. « L’opposition, au cours de notre rencontre, a déclaré qu’elle ne participait pas à ce scrutin parce que ce scrutin intervient à la suite d’un dialogue national qui avait été organisé mais les conclusions n’avaient pas été suffisamment prises en compte dans leur totalité par le gouvernement. Donc de ce fait, l’opposition a décidé de se retirer de cette élection présidentielle mais tout en soulignant qu’elle était attachée à la paix et qu’elle ne souhaitait aucune violence ni verbale ni physique pour le peuple Djiboutien. C’est un esprit qu’on a salué. », fait remarquer le chef de mission dans ses explications.

Pour finir, il dira ceci : « il y avait un candidat indépendant du nom de Zakaria Ismaël Farah qui était candidat, qui a battu campagne une partie du temps et s’est rétracté pour le reste du temps. Il nous a indiqué au cours de la rencontre qu’on a eue avec lui qu’il ne comptait plus participer au scrutin le lendemain. C’est là que nous avons entrepris des médiations entre les 2 tendances pour pouvoir permettre à Zakaria d’aller aux élections et qui a fini par assumer sa candidature. Malheureusement, ça n’a pas été le cas, il n’a pas voté mais certains de ses militants, de ses citoyens avaient pu voter. Ceci a permis au candidat sortant de remporter les élections avec une très large victoire. »

Mamadou Yaya Barry

622266708