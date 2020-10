Présidentielle : Cellou Dalein porte plainte pour ‘’séquestration’’ (Me Béa)

L’autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier Cellou Dalein Diallo, confiné à domicile depuis lundi dernier, a porté plainte pour ”séquestration” au tribunal de première instance de Dixinn.

Joint par Mediaguinee, ce jeudi 22 octobre 2020, l’un des avocats du principal challenger du président Alpha Condé, Me Salifou Béavogui a confirmé l’information.

Dans cette plainte adressée au procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn dont Mediaguinee détient copie, le collectif des avocats de Cellou Dalein Diallo, leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), par la voix de Me Béavogui a indiqué que “depuis le 19 octobre 2020, notre client a été injustement privé de son droit fondamental d’aller et de venir ou de circuler librement de son domicile vers l’extérieur et inversement“.

A travers leur présence massive, ajoute-t-il, “les agents des services de sécurité l’ont systématiquement empêché de quitter son domicile et d’exercer son droit de manifester contre l’injustice”.

Pour lui, cette séquestration de Dalein, “il faut le rappeler est intervenue en dehors de toute décision de justice. Au demeurant, elle est sans base légale et injustifiable en droit”.

Pour y parvenir, dit l’avocat, «ces agents ont usé d’intimidations, de menaces et de la force pour délibérément porter atteinte à la liberté d’aller et de venir de notre client”.

Pourtant, a-t-il, rappelle-t-il, ‘’la séquestration d’un citoyen est un crime prévu et puni par la loi. Ces agents ne sauraient donc s’abriter derrière un quelque ordre pour justifier leurs agissements délibérés et répréhensibles surtout que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle”.

Plus loin de mentionner : “c’est pourquoi, notre client porte plainte pour que justice soit rendue conformément à la loi“.

Elisa Camara

