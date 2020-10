Présidentielle : Cellou qualifie de ‘’Bye Bye Tour’’ l’entrée en campagne d’Alpha Condé

Le principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain a qualifié de ‘’bye bye tour’’ l’entrée en campagne d’Alpha Condé.

Dans un post sur sa page Facebook, le leader de l’UFDG qui vient d’achever une tournée triomphante en Guinée forestière, au sud de la Guinée, a indiqué samedi qu’on ‘’ne peut effacer en 7 jours de campagne 10 ans de mauvaise gouvernance’’.

« Impressionné par les marées humaines qui m’ont accueilli à Faranah et en région forestière, et voulant à tout prix prouver qu’il est encore apte pour la fonction présidentielle, Alpha Condé se résout à sortir de son palais. Évitant soigneusement d’emprunter les routes de l’impossible, il prendra son hélicoptère pour démarrer ce qui a tout l’air d’un Bye Bye Tour. Quelques guinéens sortiront pour lui dire au revoir. D’autres resteront à la maison à prier pour son départ. Tous sont conscients qu’on ne peut effacer en 7 jours de campagne 10 ans de mauvaise gouvernance. Le 18 octobre, votez massivement pour l’alternance et pour tourner définitivement la page douloureuse du règne d’Alpha Condé », écrit M. Diallo qui fait face pour la 3è fois à Alpha Condé.

Mamadou Yaya Barry