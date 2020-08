Présidentielle : des jeunes de la Guinée forestière invitent les citoyens à retirer les cartes d’électeur

Ce dimanche, 30 août 2020, le mouvement pour le progrès de la Guinée forestière en collaboration avec les jeunes diplômés de Guinée, a organisé au terrain de proximité de Lambanyi, une cérémonie de soutien au président Alpha Condé et de sensibilisation des citoyens à retirer les cartes d’électeur en prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Dans son discours, le parrain de la coalition des mouvements et associations des jeunes de la Guinée forestière, Nema Augustin Maomy a indiqué : « En tant que citoyen et promoteur de la paix, nous avons tous une responsabilité commune de sensibilisation de la jeunesse de notre pays. Notre pays est résolument engagé dans un processus électoral devant aboutir à l’élection du président de la République. C’est pourquoi, je vous invite et vous encourage davantage de votre adhésion aux idéaux de cohésion sociale et du programme de développement amorcé depuis 2010 par le président de la République professeur Alpha Condé. Au nom de la coalition du mouvement et associations qui me font confiance à travers tout le pays, nous vous promettons fermement un vote massif et utile en faveur du candidat du RPG arc-en-ciel au soir du 18 octobre 2020’’, a-t-il dit.

Présent à cette cérémonie qui a réuni plusieurs fils et filles de la Guinée forestière, le conseiller chargé des missions à la présidence de la République, Ibrahim Konaté a réitéré les raisons de la candidature du président Alpha Condé.

« Cette période qui constitue le timing pointe pour le RPG arc en ciel et le président Alpha Condé notre champion. Il s’agit de faire un coup KO comme on a toujours l’habitude de le faire.

Mon deuxième message, c’est d’inviter M. le Président, comme vous le savez, la résolution a été lue au palais, les différentes bases et les mouvements se sont manifestés tout en le désignant comme notre champion à l’élection prévue le 18 octobre 2020, à bien vouloir se présenter et accepter la doléance et la demande de la base du parti et les mouvements de soutien.

Je voudrais inviter le mouvement à s’organiser dans le plus bref délai, afin qu’une campagne de porte-à-porte soit faite pour le retrait des cartes d’électeurs le jour j, et mettre les rabatteurs pour que les gens se dirigent dans les bureaux de vote », a-t-il conclu.

Cette cérémonie de soutien aux actions du président Alpha Condé a connu la présence de plusieurs fils et filles de la région, également des artistes qui ont chanté pour la paix et la quiétude sociale.

Mohamed Cissé