Présidentielle du 18 octobre : la CENI rencontre les partis politiques, ce vendredi

La commission électorale nationale indépendante (CENI), va rencontrer ce vendredi 3 juillet, à Conakry, les partis politiques pour se pencher sur la prochaine élection présidentielle. Après avoir proposé la date du 18 octobre pour la tenue de ce scrutin de tous les enjeux, la CENI compte associer tous les acteurs concernés et intéressés par le processus.

Cette rencontre -dénommée Comité inter parties (CIP) sur la reconduction des démembrements- qui va réunir 100 personnes dont 40 représentants des partis politiques, 25 de la CENI, 10 de la société civile, 6 du gouvernement, 2 des forces des défense et de sécurité, 4 des médias, 8 des partenaires techniques et financiers et 5 des institutions républicaines, sera axée sur un échange avec les acteurs du processus électoral sur les dispositions relatives à la reconduction des membres des démembrements, la révision exceptionnelle des listes électorales et l’appropriation du chronogramme de l’élection présidentielle.

Au cœur de cette rencontre, il sera question de présenter les dispositions relatives à la mise en place des Démembrements de la CENI, présenter les dispositions relatives à la révision exceptionnelle des listes électorales complémentaires et présenter le chronogramme de l’élection Présidentielle de 2020.

