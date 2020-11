Présidentielle du 31 octobre : Macron félicite Ouattara

Selon Abidjan.net, le président français, Emmanuel Macron, a adressé dimanche 15 novembre 2020, un message de félicitation à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, suite à sa réélection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire.



« A la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu’au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès », a déclaré Emmanuel Macron, cité par le site ivoirien Abidjan.net



Plus loin, le journal en ligne a rapporté que Macron a conclu que « la Côte d’Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit, propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l’amitié ancienne et unique qui les lie ».

Alassane Ouattara qui brigue un 3è mandat a remporté la présidentielle du 31 octobre avec plus 94% des voix.

Mediaguinee