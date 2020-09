Présidentielle/Elie Kamano s’allie au PLG : ‘’et le FNDC, et Takana, tout le monde a mon soutien’’

Au cours de la signature d’une alliance entre le Parti Guinéen pour la Solidarité, la Démocratie et le Développement (PGSD) d’Elie Kamano et le Parti de Liberté et le progrès (PLP) ce samedi 19 septembre 2020 à la maison de la presse de Kipé Dadya, l’artiste s’est exprimé en quelques mots sur les menaces contre Takana Zion à cause de sa position contre le troisième mandat, ainsi que les manifestations annoncées par le FNDC à partir du 29 septembre prochain.

Devant les membres de son parti et plusieurs hommes de médias, Elie Kamano a dit son soutien au FNDC et à l’artiste Takana Zion.

« Et mon petit Takana Zion, et le FNDC, chacun est dans son rôle. Et le FNDC et Takana, tout le monde a mon soutien. Notre combat aujourd’hui est de déloger ceux qui sont à Sèkhoutouréya. Pour le réussir, nous avons besoin de tous ceux qui sont dans la même lancée, dans la même optique. Donc, si X ou Y prend position contre le système, nous sommes dans une autre démarche politique. En tous cas demain, peut-être que les voix vont se retrouver, elles vont s’accorder et on va atteindre certains objectifs que nous nous sommes assignés », a indiqué le président du PGSD.

Mohamed Cissé