Présidentielle en Gambie. Mammah Kandeh à Mediaguinee : ‘’ma priorité sera de réunir tous les Gambiens’’

Les Gambiens seront aux urnes le 4 décembre prochain pour élire leur président de la République. Parmi les candidats retenus par la commission électorale à cette élection figure le président du Congrès Démocratique de la Gambie (GDC), Mammah Kandeh arrivé troisième lors de l’élection présidentielle de 2016, avec 17,07%.

Interrogé ce mardi par notre rédaction, ce candidat potentiel face au président sortant, Adama Barrow a, depuis la capitale sénégalaise (Dakar) bien voulu répondre à nos questions. Lisez !

Mediaguinee : La campagne présidentielle s’ouvre ce mardi dans votre pays. En tant que candidat, que pouvez-vous dire ?

Mammah Kandeh : Avant tout, je tiens à remercier tous les travailleurs de votre site internet de m’avoir interrogé. Pour revenir à votre question, je dirais que pour ce début de campagne, il y a beaucoup d’aspirations et d’attentes. Beaucoup de candidats qui ont proposé leurs candidatures ont été disqualifiés par la commission électorale. Je suis désolé pour ces candidats disqualifiés, car ils sont Gambiens comme nous qui avons été retenus par la commission électorale. Je les encourage, ils n’ont rien à perdre, ils ne sont pas des perdants, ils doivent continuer à garder la foi qu’ils ont en eux. Et ils doivent se rappeler que la Gambie, c’est leur Gambie et la Gambie leur appartient. Aussi, je remercie tous les candidats qui ont été retenus. Ces candidats retenus y compris moi-même doivent comprendre que la Gambie, est leur Gambie. Et je souhaite qu’ils conduisent cette campagne de manière apaisée parce que nous sommes tous gambiens sans aucune exception. Il ne doit pas avoir de guerre dans cette campagne parce que tous les candidats parleront de la même Gambie. Tout un chacun d’eux (candidats) peut faire quelque chose pour contribuer au développement socioéconomique de la Gambie. Donc je dis qu’il ne doit pas avoir de problème entre les candidats dans la mesure où nous constituons tous une Gambie et un seul peuple. Ce sont ces conseils là que je tenais à adresser aux différents candidats pour cette élection présidentielle.

Vous êtes semble-t-il un challenger très sérieux contre le président sortant Adama Barrow. Quelles sont vos chances ?

J’avoue que mes chances sont très grandes pour gagner cette présidentielle. D’abord, j’ai testé les élections 2016, j’ai bien restructuré mon parti six (6) mois avant les élections et j’ai été capable de venir seul avec 17%. A partir de ce jour, je ne me suis jamais reposé. Et nous avons continué à travailler correctement sur le terrain. Par ailleurs, je peux dire que j’ai fait dans ce pays (Gambie) ce qu’aucun politicien de la Gambie n’a fait depuis 1965. J’ai travaillé très dur pour donner de l’eau aux gambiens ordinaires, j’ai construit plus de 100 forages, je supporte les étudiants, les lycéens et je supporte tous les hôpitaux gambiens. Aussi, j’ai construit des ponts pour permettre aux villages d’avoir des accès faciles et des résidences pour les infirmières et matrones autour des hôpitaux. J’ai fait toutes ces actions pour répondre aux besoins des gambiens. Et que je gagne les élections ou pas, je vais continuer à soutenir mes compatriotes gambiens. Pour être plus clair, je vous dirais que mes chances sont énormément grandes parce que je suis avec le peuple. C’est pourquoi d’ailleurs le président sortant, Adama Barrow aura toutes les difficultés pour me battre. Je n’ai rien contre le président Barrow en tant que personne. C’est mon frère, nous pouvons manger ensemble, marcher ensemble, et nous n’avons pas besoin de se battre. Parce que nous voulons tous voir le développement de la Gambie. C’est ce style de politique auquel je crois fermement.

En cas de victoire, quelles seront vos priorités ?

Ma première priorité sera de réunir tous les Gambiens. Parce qu’actuellement, les Gambiens sont très divisés et toute cette division, c’est au nom de la politique. Je ferais tout pour ramener tout le monde autour de la table. Mettre tout le monde ensemble est le système politique que je compte instaurer en Gambie. Ma seconde priorité sera la santé parce que le système sanitaire actuellement en Gambie est très mauvais. Il y a aussi l’agriculture parce que toute nation qui ne peut pas nourrir son peuple n’est pas indépendante. Je ferais mon mieux pour que la Gambie soit autosuffisante. Donc l’agriculture occupe une place de choix dans mon programme. Toujours comme priorités, il y a la sécurité, l’éducation de qualité, la formation professionnelle des jeunes (…) Je vous remercie infiniment pour cet entretient téléphonique.

Propos recueillis par Youssouf Keita

