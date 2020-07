Présidentielle en Guinée :  Vincent Martin dit que l’ONU accompagnera le processus…

Face à la presse pour parler du lancement du dialogue dans le cadre de l’initiative UN75, Vincent Martin, coordonnateur résident du SNU en Guinée a abordé samedi l’accompagnement de son institution dans l’organisation de la présidentielle d’octobre prochain en Guinée.

Pour lui, son institution travaille pour un processus apaisé.

« La position est d’accompagner le processus pour qu’il soit le plus apaisé possible. Comment accompagner le processus pour qu’il soit le plus apaisé possible ? Le dialogue, les discussions entre les différentes parties prenantes. Et ce n’est pas le système des Nations unies seul qui travaille sur la question, mais c’est un ensemble de partenaires qui travaillent avec le système des Nations unies de façon plus étroite avec la CEDEAO, nous travaillons de façon très étroite avec un groupe qui s’appelle le G5, qui regroupe un ensemble de partenaires comme la France, l’Union européenne, les Etats-Unis… La réponse, c’est un accompagnement pour un dialogue pour trouver des recommandations, des possibilités pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles », a-t-il dit. Et d’ajouter : « on a des projets du fonds de consolidation de la paix qui sont engagés dans des thématiques comme le genre, comme l’autonomisation des femmes, comme l’emploi des jeunes etc. Et celui que j’ai visité il y a deux jours c’était l’autonomisation des femmes, les femmes leaders pour aussi discuter de comment prévenir ces violences, créer un espace de discussion au niveau local pour prévenir les violences qui pourraient diminuer aussi pour rendre le processus le plus apaisé possible en Guinée. Donc ce sont des actions concrètes préventives pour que chacun puisse avoir un espace de discussion et d’expression de cette problématique mais aussi pour qu’à travers ces discussions on mette en place des mesures capables d’apaiser les tensions ».

Maciré Camara