Présidentielle ivoirienne : la communauté ivoirienne de Bamako vote dans la plus grande sécurité

Plus de quatre mille deux cent ivoiriens sont appelés aux urnes ce samedi 31 octobre 2020 à travers plus de 9 bureaux de vote à Bamako et 1 dans la région de Sikasso. Pour la circonstance, ce vote se passe dans la plus grande sécurité et les électeurs viennent au compte-goutte pour s’acquitter de leur devoir civique dans le quartier ACI2000 de la commune 4 du district de Bamako.

Moussa Coulibaly, un responsable de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire précise : « Aujourd’hui, le vote se passe bien, je veux dire aux Ivoiriens de prendre conscience, il ne faut pas que les politiciens nous divisent. Si vous voulez voter, venez mais si vous ne voulez pas voter alors restez à la maison sans déranger ton prochain. Aujourd’hui, nous sommes plus de 4200 électeurs à Bamako et à Sikasso. Pour la ville de Bamako, c’est 4000 électeurs et Sikasso c’est 200, donc ce qui fait que nous avons 9 bureaux de vote à Bamako centre et 1 à Sikasso. Pour ce que je peux dire aux Ivoiriens, qu’ils viennent voter dans la paix. Par-là, nous saluons les autorités maliennes qui nous ont donné la sécurité. Donc nous sommes dans la plus grande sécurité et ceux qui hésitent de venir qu’ils viennent », lance-t-il.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)