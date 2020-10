Présidentielle ivoirienne: l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Conakry appelle à consolider les acquis 

Plus de 7 millions d’Ivoiriens sont attendus aux urnes ce 31 octobre 2020. En Guinée, ils sont plus de 2500 ivoiriens attendus pour glisser leurs bulletins dans les urnes. À l’ambassade de Côte d’Ivoire à Conakry, située à Boulbinet, des Ivoiriens viennent s’acquitter de ce devoir civique.

L’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Guinée Diarrassouba Mifougo Youssouf, à l’image de ses concitoyens n’a pas fait exception. Pour lui, accomplir cet acte civique est une fierté.

« C’est un sentiment de fierté de pouvoir accomplir son devoir citoyen. Je suis très heureux également que ça se passe ici à l’ambassade de Côte d’Ivoire dans le calme et sans la discipline, donc je suis heureux d’avoir accompli ce devoir.

Vous savez que notre démocratie étant jeune, il est évident que quand on se bat pour le pouvoir c’est normal qu’il y ait des accrochages mais on met ça sur le compte de la campagne électorale. Aujourd’hui, donc c’est la fin, on va voter tranquillement », estime-t-il. Appelle à consolider les acquis.

« Le message que je voudrais lancer est un message de paix. Rien ne peut se faire sans la paix, il faut qu’après ces élections-là les ivoiriens se retrouvent et qu’ils continuent de consolider les acquis. Je voudrais profiter de votre micro également pour apporter toute notre solidarité au peuple guinéen, parce qu’il y a des élections qui se sont déroulées ici il y a moins de deux semaines et la Guinée également est dans une situation un peu difficile. Et nous souhaitons que les Guinéens se retrouvent dans la paix également comme les Ivoiriens afin que l’Afrique avance », a-t-il lancé.

Maciré Camara