Présidentielle: la centralisation des Pv se poursuit, à Kankan

La centralisation des procès-verbaux qui a commencé le soir du vote dans le local de la commune de Kankan, continue ce lundi, 19 octobre sous l’œil vigilant des CACV (commission administrative de centralisation des votes). Elle se déroule bien et sans incident, à en croire Mohamed Lamine Traoré, président de la commission électorale communale indépendante (CECI).

« La centralisation se passe très bien, nous sommes en train de recevoir des procès-verbaux des 27 quartiers de Kankan et des 12 communes rurales de la préfecture de Kankan. La centralisation continuera autant de fois que les procès-verbaux continueront de venir, donc nous sommes là-dessus jusqu’au moment où on aura plus de procès-verbaux. Je peux vous dire que vraiment à Kankan, nous saluons d’avance le travail. Le processus s’est très bien passé à Kankan », dit-il.

Pour le déroulement du scrutin du dimanche et la grande mobilisation des citoyens pour le vote, le responsable de la CECI de Kankan se dit satisfait du climat qui règne à Kankan.

« Tout se très bien, les électeurs sont sortis massivement pour venir s’acquitter de leur devoir civique, et nous démembrements de la CENI, avons été dans les bureaux de vote hier à partir de 7 heures. Au niveau de la commune urbaine de Kankan, il n’y a pas eu d’incident, je peux vous l’affirmer. Tous les résultats des bureaux de vote sont présents ici’’, a-t-il conclu.

Kankan, 2è ville du pays, est un grand grenier électoral du parti Rpg Arc-en-ciel, parti au pouvoir.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan