Présidentielle : la dynamique ”Agir pour Kindia” affiche son soutien au président Alpha Condé

Un mouvement dénommé dynamique Agir pour Kindia continue de poser des actions concrètes pour mobiliser les citoyens de Kindia à voter pour Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre prochain. Ce mercredi 30 septembre 2020, plusieurs citoyens notamment des sages réunis à l’appel de ladite dynamique ont réitéré leur engagement à donner la victoire au candidat du RPG arc-en-ciel dès le soir du scrutin présidentiel.

C’est chez le grand imam de Yéolé, dans la commune urbaine que s’est déroulée cette rencontre sous la direction de la coordinatrice de la campagne du RPG arc-en-ciel à Kindia, Aminata Sylla.

Le président de cette dynamique, Ibrahima Sory Cissé parle le but de cette forte mobilization: “Tout es parti quand j’ai été présenté par un parti allié du RPG arc-en-ciel, GDE( Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre) au compte des élections législatives. Si j’ai accepté d’aller sous la couleur de GDE, je dois accompagner les actions, les faits et actes du chef de l’Etat, le professeur Alpha Condé. Alors c’est dans la même logique que j’ai demandé aux membres de la dynamique agir pour Kindia de se réunir pour faire une grande mobilisation, rien que des sages des 10 sous-préfectures et 33 quartiers pour venir témoigner notre soutien au candidat du rpg arc-en-ciel, le professeur Alpha Condé lors de la présidentielle de 2020. Donc nous sommes engagés pour l’accompagner jusqu’à la victoire finale durant ce processus électoral 2020”, dit-il

Après avoir obtenu 13 mille voix lors du scrutin législatif dernier en tant que candidat sur la liste nationale pour GDE, Ibrahima Sory Cissé compte se servir de la même démarche pour donner plus de voix au président Alpha Condé. En effet, une batterie d’actions est en cours dans les prochains jours.

“Nous avons une équipe qui a mouillé les maillots lors des législatives passées. Mes 13 mille militants qui ont voté pour moi ont demandé le chemin à suivre et j’ai dit dans ce processus que le chemin, c’est le professeur Alpha Condé. Nos militants des 10 CR veulent qu’ils soient informés sur le mobile définitif du choix pendant ce processus au côté du professeur Alpha Condé. Donc il va falloir qu’on bouge maintenant pour aller rencontrer nos militants dans toutes les sous préfectures et tous les districts de Kindia pour leur expliquer pourquoi nous avons choisi le président Alpha Condé. Nous n’attendons que l’accompagnement de madame la coordinatrice pour prendre d’assaut le terrain afin de donner la victoire au président Alpha Condé. Nous demandons à nos alliés de nous créer les conditions pour qu’on puisse aller faire le travail”, ajoute-t-il

Pour sa part, la coordinatrice de la campagne du RPG arc-en-ciel à Kindia Aminata Sylla s’est réjouie de la mobilisation avant de confier la victoire du parti au pouvoir aux femmes massivement réunies.

“Comme vous avez toutes retiré vos cartes d’électeur, je suis fière de vous et je vous confie le président Alpha Condé à Kindia pour que nous sortions dès le soir du 18 octobre, victorieux de cette élection présidentielle”, a dit la coordinatrice Aminata Sylla.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

