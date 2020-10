Présidentielle : la ministre Bountouraby Yattarra remobilise pour une écrasante victoire du RPG à Dubréka

CAMPAGNE 2020- Depuis plusieurs semaines, la ministre de l’Énergie, Bountouraby Yattara, a entamé une opération de charme dans la préfecture de Dubreka pour une écrasante victoire du candidat du RPG Arc-en-ciel à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Lancée en grande pompe le 1er octobre dernier, la campagne présidentielle se poursuit dans la préfecture de Dubreka. Pour permettre au candidat du RPG Arc-en-ciel Professeur Alpha Condé de réaliser un coup fatal dès le premier tour, la ministre de l’Énergie, en compagnie du directoire préfectoral de campagne, mène un combat sans merci sur le terrain, afin de reconquérir l’électorat dans les différentes circonscriptions de Dubréka.

De Badi en passant par Wossou, Khorira, Falessadé, Tondon, Tanènè et dans les quartiers de la commune urbaine de Dubréka, Dame Bountouraby Yattara a entrepris plusieurs activités, notamment les meetings et les sensibilisations de porte à porte afin de vendre les prouesses réalisées par le Président Alpha Condé depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays en 2010 et les perspectives. Mais aussi un scrutin sans violence dans sa ville d’origine.

Dans le domaine de l’électricité par exemple, les trois barrages hydroélectriques réalisés par le gouvernement du Pr. Alpha Condé sur le fleuve Konkouré, sont tous situés dans la préfecture de Dubréka. À cela s’ajoute la réalisation de plusieurs infrastructures socio-éducatives, sans oublier l’accompagnement des femmes et des jeunes dans leurs activités, la réforme du secteur minier, de la justice, des forces de défense et sécurité, etc.

Avec le courage et la détermination de leur marraine politique, les populations des différentes localités de Dubréka, se sont engagées sans conditions à accompagner la ministre Yattara ce, en votant massivement le 18 octobre prochain, pour le candidat du RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé, qui deviendra ainsi le premier Président de la 4ème République.



La cellule de communication du ministère de l’Énergie