Présidentielle le 18 octobre : Jeunesse Cedeao Guinée dit que ”la CENI a emprunté la voie légale”

Dans une déclaration dont copie a été transmise à Mediaguinee, la Jeunesse Cedeao Guinée pilotée par Aboubacar Dorah Koita a rappelé que ”la réussite d’une élection démocratique incontestable dépend du respect du cadre juridique et l’état de fiabilité du fichier électoral”…

*******************

Ce vendredi 19 juin 2020, la JEUNESSE CEDEAO Guinée a appris à travers un communiqué signé du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la date proposée par la CENI pour la tenue de l’élection présidentielle de 2020.

Prenant acte de cette date, la JEUNESSE CEDEAO Guinée tient à rappeler que la réussite d’une élection démocratique incontestable dépend du respect du cadre juridique et l’état de fiabilité du fichier électoral.

Après avoir parcouru le communiqué, la JEUNESSE CEDEAO Guinée se rend compte que la CENI a emprunté la voie légale, celle du respect de l’article 43 de la Constitution et en conséquence ne peut que se réjouir et lui souhaiter une belle et féconde réussite.

La Jeunesse CEDEAO Guinée invite tous les citoyens et citoyennes concernés par la révision à titre exceptionnel des listes électorales à se mobiliser et à réserver aux agents de saisi de la CENI un accueil cordial et chaleureux.

La JEUNESSE CEDEAO Guinée invite toutes ses antennes à planifier des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale pendant toute la période de révision à titre exceptionnel afin de contribuer à l’atteinte des objectifs visés par l’Organe de gestion des élections.

La Jeunesse CEDEAO Guinée demande aux acteurs politiques de prendre toute la mesure de la responsabilité qui leur incombe pour la réussite de ce processus ainsi que dans la préservation de la paix sociale.

A la CENI d’assumer son rôle dans la transparence, la justice et le respect strict des lois afin que cette élection présidentielle ne soit émaillée ni de fraudes ni de violences.

La Jeunesse CEDEAO Guinée invite les Partenaires Techniques et Financiers de la Guinée d’assister la CENI dans ce processus électoral pour la stabilité et la préservation des acquis démocratiques de notre chère Guinée.

Que Dieu Bénisse la Guinée.

Fait à Conakry 20 Juin 2020

LE PRÉSIDENT NATIONAL

Dorah Aboubacar KOITA