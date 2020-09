Elie s’allie au PLP de Laye Souleymane : ‘’on ne restera plus à regarder des vautours’’

Au cours d’une conférence tenue ce samedi, 19 septembre 2020 à la maison de la presse de Kipé Dadya, le Parti Guinéen pour la Solidarité, la Démocratie et le Développement (PGSD) de l’artiste Elie Kamano, et le Parti pour la Liberté et le Progrès (PLP) de Laye Souleymane Diallo ont signé un protocole d’alliance pour affronter l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Et, désormais, Elie est le directeur de campagne du PLP en lice pour le fauteuil présidentiel.

Dans son discours de circonstance, le président du PLP, a indiqué clairement « Notre alliance est non seulement un signe d’apaisement en vue d’une élection crédible et apaisée, mais aussi pour exprimer une alternance démocratique visant à concrétiser la participation de la jeunesse sur l’échiquier politique national. Nous ne resterons plus en marge à regarder des vautours tourner au tour du Palais sans rien faire. Nous serons présents désormais sur la scène politique. L’avenir nous incombe à la réconciliation nationale, au développement, et à être des acteurs pour réunir tous les Guinéens. Sur ce, je suis fier du président Elie Kamano qui a bien accepté d’être mon directeur de campagne, mais aussi mon allié fidèle pour sauver la situation en Guinée. »

De son côté, l’artiste reconverti en politique, président du PGSD a dit les motivations de son parti à faire cavalier avec le PLP.

« Le PGSD n’a pas pu certes acter sa candidature par faute de moyens, mais il ne restera pas inactif dans le processus électoral quel que soit son issu. Voilà pourquoi, nous avons décidé de faire alliance avec le PLP de monsieur Diallo Laye Souleymane afin de sanctionner le système dans les urnes et sur le terrain. Notre volonté d’aller avec le PLP s’inscrit dans une démarche de jeune pour jeune au service des jeunes dans un pays où on marginalise les jeunes. Nous avons donc la grande conviction de pouvoir changer la donne au profit des jeunes », a-t-il martelé.

Mohamed Cissé