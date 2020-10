Présidentielle : le président de la CEPI de Faranah fait le point de la situation

A la veille du scrutin présidentiel de ce dimanche, 18 octobre, le président de la Commission Electorale Préfectorale Indépendante (CEPI) de Faranah Bintou Mady Oularé a fait le point de l’organisation.

« Pour la Préfecture de Faranah, la première étape était la distribution des cartes d’électeurs. Faranah a reçu 156 097 cartes d’électeurs qui ont été distribuées. Nous avons 484 bureaux de vote avec 2420 membres qui seront déployés sur le terrain. Pour la distribution des cartes, on est à 99, 98 % », dit-il.

Pour la sécurisation des urnes, Bintou Mady Oularé de souligner : « Les dispositions sont prises au niveau de chaque bureau de vote. Il y aura un président de bureau de vote, un membre de l’USEL et membre de chaque parti politique en course qui accompagne l’urne au niveau de la commission de réception, il y a d’autres là-bas qui ont le même statut que ces membres des bureaux de vote qui conduisent l’urne au niveau de la centralisation. A la centralisation, il y a un président qui a été choisi par la cour constitutionnelle, un vice-président qui a été choisi par le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, un rapporteur choisi par la CENI et les accesseurs des partis », lance le Président de la Commission Electorale Préfectorale Indépendante de Faranah.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah