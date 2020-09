Présidentielle : le président de la CEPI de Labé met en place les 104 commissions de distribution des cartes d’électeur

En prélude à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain, les préparatifs vont bon train dans la préfecture de Labé. Selon le président de la commission électorale préfectorale indépendante-CEPI ce jeudi 20 septembre 2020, le dépôt des 104 listes des commissions administratives de distribution des cartes électeur a été clos la veille.

Dans son allocution de circonstance, Elhadj Lamine Sangaré est revenu sur les conditions requises pour être membre de ces commissions.

« Au niveau des démembrements de Labé tout va bon train. Maintenant là on est sur la composition des commissions administratives de distribution des cartes d’électeur. A ce niveau à Labé, il y a 104 commissions administratives de distribution des cartes d’électeur. Les structures devant participer à cette distribution sont les démembrements, les quartiers et districts, les communes rurales et urbaines, les organisations de la société civile ainsi que le représentant du démembrement faisant office de président. Mais pour être membre d’une commission, il faut être d’une bonne moralité, et appliquer toutes les directives de la Céni : un électeur une carte, ensuite connaître la localité, savoir lire et écrire. La date butoir du dépôt des listes c’était hier mais toutes les listes sont complètes. Labé compte plus de 161 mille électeurs, mais j’attends la liste définitive avec la mission de Conakry », précise El. Lamine Sangaré.

Poursuivant, notre interlocuteur précise que la distribution des cartes d’électeur va débuter au plus tard le 18 septembre prochain et prendra 30 jours.

« Pour la distribution, il y aura une formation au préalable, de nouvelles cartes seront émises. Une date n’a pas été d’abord fixée pour la distribution mais ce que je vais dire dans le code électoral révisé c’est au moins 30 jours avant le 18. Maintenant là, si je mise sur cette loi c’est dire qu’au plus tard le 18 septembre ça doit commencer », assure-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83