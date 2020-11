Présidentielle : le président du mouvement GENAC félicite le peuple guinéen d’avoir choisi le président Alpha Condé

Le Président du ‘’Mouvement Génération Alpha Condé’’ et président du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel de Ratoma, Mamadou Pathé Dieng s’est récemment confié à notre rédaction après la victoire éclatante du candidat Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

« Encore une fois, comme en 1958 lorsque le président Ahmed Sékou Touré a préféré la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage, le vaillant peuple de Guinée a choisi la stabilité et la prospérité dans la continuité en disant NON à l’incertitude et le chaos. Le 18 octobre 2020, les Guinéens dans leur grande majorité ont fait le choix du Président de la République, professeur Alpha Condé en tournant définitivement le dos à une opposition désorganisée en perte de vitesse qui utilise la jeunesse manipulée qu’elle n’hésite point de sacrifier. Avec plusieurs manifestations en 9 ans, cette opposition a contribué à ralentir l’élan de développement économique si bien planifié et minutieusement exécuté par le président Alpha Condé et son équipe gouvernementale qui, contre vents et marées, s’est attelé à gérer exceptionnellement deux pandémies (Ebola, Covid-19). Les Guinéens ont eu un choix simple à faire entre la confiance et le doute, entre la lumière et l’ombre. Le peuple de Guinée, habitué d’être aux grands rendez-vous de l’histoire, a encore une fois, montré et démontré sa maturité au monde en accueillant à bras ouvert la quatrième république… »

Kalidou Diallo