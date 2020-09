Présidentielle : les femmes du RPG à Bamako lancent une campagne de collecte de fonds en faveur du président Alpha Condé

C’est ce mercredi 02 septembre 2020 que la campagne de collecte de fonds a été lancée par la toute nouvelle secrétaire générale du parti au pouvoir au Mali. Hadja Koutoubou Fanta Kéita a bien voulu emboîter le pas à leurs consœurs qui ont eu cette initiative au Palais du peuple de Conakry au même moment.

Selon elle, les femmes du RPG Arc-en-ciel du Mali veulent être les premières à l’étranger à cotiser pour le Chef de l’Etat pour pouvoir payer sa caution à la présidentielle du 18 octobre prochain.

« Nous qui sommes ici au Mali, on sait que la Guinée bouge, notre Président est un champion. C’est pour lui montrer que les femmes du Mali sont avec lui malgré la distance. Cette initiative vient de Conakry par les femmes alors étant une femme à la tête du parti, nous ne pouvons pas rester en marge de cette belle initiative des femmes. Nous voulons être les premières femmes à l’étranger qui ont participé à cette belle initiative. Nous savons que le Président a les moyens de payer plus que ça mais nous lui montrons l’amour qui le lie aux femmes de Guinée. Les femmes de Guinée ont tout eu à travers l’initiative présidentielle. Nous voulons que ça continue et ça soit élargi à l’étranger aussi. Donc pour le faire, il lui faut un premier mandat de la 4e République », assure-t-elle.

Selon la présidente des femmes, Hadja Fatoumata Konaté : « D’ici lundi, tout ce que nous gagnerons, nous enverrons à Conakry. Les femmes de Guinée ne peuvent pas prendre cette initiative sans être accompagnées par nous aussi étant une femme. Alpha Condé nous a tout donné, le chemin est long, tout était prioritaire en Guinée mais aujourd’hui Alhamdoulillah. Nous les femmes de la section du Mali et aussi toutes les femmes qui aiment le Président, nous allons toutes les contacter d’ici lundi. Tout ce que nous gagnerons, nous les enverrons. »

A noter que la section de Bamako est désormais dirigée par une femme, une manière de se mettre dans la logique du Président.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+22391895637