Présidentielle : les femmes du RPG de N’Zérékoré favorables à un 3è mandat pour Alpha Condé

Si la candidature du président de la République en 2020 suscite assez d’interrogations. A N’Zérékoré, le ton est déjà donné par les femmes du parti au pouvoir dans la capitale de la cité forestière.

Ce jeudi matin 09 juillet 2020, les responsables des femmes du RPG Arc-en-ciel qui ont invité l’un des émissaires du Chef de l’Etat à la personne d’Augustin Nema Maomy, ont, à l’unanimité déclaré être favorables à un troisième mandat pour le Président Alpha Condé. C’est une position clairement affichée en prélude à l’élection présidentielle prochaine prévue pour le 18 octobre 2020.

Pour la circonstance, ce sont deux leaders du groupe notamment Aminata Sylla et Hadja Sounoukou qui ont prononcé ce message en faveur du Président Alpha Condé qui n’a jusque-là pas annoncé s’il sera candidat ou pas à sa propre succession.

« Nous sommes résolument engagées à accorder un second mandat à Alpha Condé. Entre le Président et nous, c’est un amour intarissable. Nous le soutenons sans condition nous les femmes des 22 quartiers de la commune urbaine de N’Zérékoré.

Je me rappelle, quand nous sommes allées accueillir le Président lorsqu’il était opposant. C’est dans la sous-préfecture de Sinkö à Beyla.

Quand nous sommes entrées en ville avec lui, il ne faisait que pleurer dans la voiture. Quand on lui a demandé pourquoi ? Le Président nous a dit que c’est à cause des souffrances que nous traversons. Ce jour, c’était une forte émotion, il a même eu du mal à se laver parce qu’il était très ému de notre engagement mais aussi la souffrance des femmes dans le pays.

Et aujourd’hui Monsieur Augustin, vous vous êtes inscrit dans la même logique. Ce qui nous réjouit nous femmes.

Nous vous accompagnons et nous vous réaffirmons notre soutien. On avait tant besoin d’un fils comme vous qui peut devenir un interlocuteur direct entre le Président et nous. Et voilà Dieu nous a donné un fils comme vous. Alors soyez rassuré que nous sommes avec vous et on vous portera définitivement », a expliqué la présidente Aminata Sylla.

Très touché par ces témoignages, Augustin Nema Maomy a remercié les femmes de leur engagement à accompagner le Président de la République pour l’achèvement des vastes projets qu’il a entamés au bénéfice de la population.

Par ailleurs, il les a invitées à la consolidation d’une paix définitive garant d’un développement durable de la région.

Amara Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré