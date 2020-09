Présidentielle : les ministres Frédéric Loua et Rémy Lamah mobilisent une marée humaine pour le RPG, à N’Zérékoré 

À peine quelques semaines de la présidentielle du 18 octobre, le RPG arc-en-ciel continue son bout de chemin vers la réélection de son candidat à la magistrature suprême du pays. Après Kankan, le parti au pouvoir a officiellement lancé sa campagne électorale ce mercredi 23 septembre 2020 à N’Zérékoré, principale ville au sud de la Guinée.

À cette occasion, une grande cérémonie avec une forte mobilisation des habitants de la préfecture a été organisée sous la présidence de l’honorable Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée nationale. Une mobilisation rendue possible grâce à l’effort abattu par les ministres Frédéric Loua des Pêches et Rémy Lamah de la Santé.

Depuis quelques semaines déjà, à travers un contact personnel, ces deux ministres des départements de la pêche et de l’aquaculture et de la santé s’activent dans la mobilisation des citoyens de la préfecture pour le candidat professeur Alpha Condé. Tout en présentant le bilan des 10 ans de gouvernance du président Alpha Condé et son ambition pour la Guinée dans les prochaines années.

Vu la forte mobilisation des habitants de la préfecture à la cérémonie, l’on peut dire que leur travail a porté ses fruits.

À noter que ces ministres Frédéric Loua et Rémy Lamah, considérés comme des armes redoutables du parti au pouvoir dans la région forestière n’en sont pas à leur première mission dans cette zone qui est aussi leur région d’origine.