Présidentielle : Makalé Camara, ”star” du jour malgré elle !!!

Triste journée pour la candidate du Front pour l’Alliance nationale (FAN). Makalé Camara n’a pu glisser son bulletin dans l’urne, ce dimanche 18 octobre. Son nom ne figure pas sur la liste électorale. Elle ne l’a su que devant le bureau de vote. Sa réaction est hallucinante…

« J’ai appelé le président de la CENI qui est allé vérifier dans le fichier, il paraît que je fais partie des deux millions de personnes qui sont radiées, ce qui signifie qu’elles sont radiées, mais elles n’ont pas radié les bonnes personnes parce que quand la CEDEAO est venue et qu’elle a constaté qu’il y a des mineurs, des gens sans documents qui sont dans le fichier, on leur a demandé d’enlever deux millions, et les deux millions ne sont pas ceux qui devront être enlevés. Parce que je ne vois pas une personne comme moi qui s’est faite enrôler correctement avec tous les documents à l’appui et que je me retrouve sur la liste des radiés et qu’on me dise dans le fichier mes pièces n’existent pas, c’est inexplicable. Je vais porter ce cas devant la communauté internationale, je vais le porter devant mon avocat tout à l’heure. Moi, je vais voter parce que ce n’est pas possible, autrement c’est inacceptable ».