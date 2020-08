Moalim Touré dément être de mèche avec Embaló pour aider Dalein : ‘’c’est méchant”

Depuis plusieurs jours, de folles rumeurs annonçaient un deal entre le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló et l’opérateur économique guinéen Moalim Touré pour appuyer Cellou Dalein Diallo lors de la prochaine présidentielle du 18 octobre 2020.

Contacté par Mediaguinee ce mardi, 25 août, le conseiller du chef de l’Etat a démenti avec force ces allégations et parlé de stratagèmes de ses adversaires pour le mettre en mal avec le président Alpha Condé.

« Vous savez, les Guinéens aujourd’hui, si on pouvait organiser des coupes du monde de haine, de méchanceté et de jalousie, je crois qu’un Guinéen pourrait remporter le trophée. C’est triste. Vous savez, j’ai eu la chance d’accompagner le Professeur Alpha Condé en 2010. Aujourd’hui, il est Président de la République. Avec le respect qu’il y a entre nous, si je vais aider quelqu’un, je sais qui je vais aider », déclare-t-il. Sans nier avoir des affaires à Bissau où il compte, dit-il, 21 bateaux de pêche.

« Moi, je suis un opérateur économique. Et puis lors d’une de mes interviews récemment, j’ai expliqué largement. J’ai beaucoup de bateaux de pêche là-bas (Bissau, ndlr) aujourd’hui. Je suis un opérateur économique, je suis le PDG de Moriah Pêche. Il y a quelque chose qui surprend les Guinéens : ce que je suis en train de faire pour les pauvres, ceux qui n’ont pas les moyens. Vous avez vu un opérateur économique ici en Guinée qui a donné 4000 sacs de riz dans un mois de carême ? Alors c’est ça. Eux (ses détracteurs ndlr) ils ne le font pas et ils sont contre celui qui le fait. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et puis ce sont des gens aussi qui vont mal finir, mentir comme ça sur quelqu’un. Et puis Dalein a-t-il besoin de moi pour déstabiliser Alpha ? Il connaît mon lien avec Alpha, il connaît ce que je fais avec Alpha. Et puis c’est même honteux de penser à ça. C’est faux. C’est archi-faux. D’ailleurs comment la Guinée-Bissau pourra-t-elle déstabiliser la Guinée ? C’est ridicule quand même. Ça, ce sont des propos des gens qui n’ont pas de dignité. Il y a beaucoup de mes fans qui m’appellent, il y a certains qui réagissent, qui leur répondent, le Guinéen est méchant. Ce ne sont pas tous les Guinéens, mais certains Guinéens n’ont pas de cœur pour faire le mal. Ils sont venus dans ce monde-là pour faire du mal à leurs frères guinéens. Ils sont là pour ça. Quand ils voient que tu es en train de progresser ça les énerve, ça les met mal à l’aise. C’est pour cela ils font ça. Et puis ils sont connus ceux qui font ça », lance-t-il.

Maciré Camara