Présidentielle/N’Zérékoré : ‘’il n’y aura pas de second tour. C’est un coup KO’’ (Habib Touré RPG)

Arrivé dans la ville de N’Zérékoré pour battre campagne en faveur du Président Alpha Condé, l’opérateur économique Habib Touré qui a déjà posé plusieurs actes allant dans le sens du développement dans la région, récolte désormais le fruit de ses actes patriotiques.

A peine rentré, sa résidence ne désemplit pas de monde. Associations, groupements et mouvements de soutien au RPG se bousculent pour lui apporter leur soutien dans le souci d’accompagner le candidat du RPG Arc-en-ciel.

Déjà, plusieurs délégations composées de groupements des préfectures de la région sous-préfectures et villages lui ont témoigné leur reconnaissance et se disent déterminées à accomplir sa mission. De Yomou en passant par les sous-préfectures de Galakpaye, Samöé, Kéréma, Bounouma, Kpaya Zogota, Yalenzou Koulé, Wömey, c’est une forte affluence qui se passait de commentaire.

Réconforté par cette forte affluence des citoyens, l’opérateur économique très influent dans la région, se dit ne pas être surpris de cette atmosphère.

« Certes, les gens sont plus qu’engagés à m’accompagner pour donner le premier mandat de la quatrième République au Professeur Alpha Condé, mais je ne m’attendais pas à ça. J’ai compris que le bienfait n’est jamais perdu. Et je comprends que la population forestière est reconnaissante et tout de même, je reste convaincu et rassuré qu’il n’y aura pas de deuxième tour. C’est un coup K.O. N’Zérékoré est bien parti pour la victoire du Président Alpha Condé. Il faut qu’il termine ces beaux chantiers pour le bien-être de notre pays. Le candidat idéal c’est lui. Et la démonstration des citoyens à m’accompagner me rassure que j’ai fait un bon choix », Dira Habib Touré.

Il faut noter qu’un meeting doit se tenir ce mardi 06 septembre 2020 pour le réceptionner dans la ville de N’Zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré