Présidentielle : ‘’on continuera nos actions même après la victoire d’Alpha Condé’’ (S. Koita, Coalition citoyenne Siguiri)

C’est dans la salle polyvalente de la maison des jeunes de Siguiri que ce groupe de jeunes a fait part de ses inquiétudes face à l’allure de cette période électorale. Une idée salvatrice pilotée par l’écrivain Souleymane Koïta. Au centre des débats, plusieurs jeunes ont assisté à cette réunion qui était axée sur la paix et la quiétude sociale. La réunion d’orientations de la coalition citoyenne 100% Siguiri mais avec Alpha s’est tenue, ce lundi 05 septembre 2020 à Siguiri.

Ils sont une coalition citoyenne de fils et de filles de Siguiri (de toutes catégories socioprofessionnelles) agissant pour la paix et le développement de la préfecture. Selon Souleymane Koïta, responsable de la communication de ladite coalition : « Après 40 ans de combat pour Alpha, des actions ont été réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire parce que le chantier était énorme. On ne peut demander qu’à celui qui a une dette envers nous. Si on demande, aujourd’hui à Alpha de trop faire parce qu’il a trouvé trop à faire, si on ne se lève pas pour sensibiliser tout le monde pour un vote massif, nous n’aurons pas les bénéfices de notre combat de 40 ans. Le Président a demandé exceptionnellement pardon.

Il reconnait donc qu’il doit beaucoup faire pour Siguiri au cours du nouveau mandat. Si nous votons massivement, nous aurons honoré notre part du contrat. Il devra nous être reconnaissant. Tout le monde doit donc se lever et amener à un vote massif pour que la voix de Siguiri compte et que le Président mette Siguiri en priorité. Voter pour un autre candidat, c’est voter contre Alpha. Nous continuerons nos actions même après la victoire d’Alpha Condé.

En matière de stratégie, nous avons choisi et orienté des animateurs qui ont commencé à aller vers les cibles qui constituent les associations, Sèrès, organisations socioprofessionnelles afin qu’ils votent tous pour le Professeur Alpha Condé. Ils diront pourquoi il faut massivement voter Alpha et leur apprendront à bien voter pour zéro bulletin nul », a-t-il ajouté.

C’est sur une note d’entière satisfaction que cette réunion de concertation a pris fin avec la sortie sur le terrain pour la sensibilisation porte-à-porte des citoyens.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601