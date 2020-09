Présidentielle : recalé, Dr Kpoghomou promet d’empêcher l’élection d’Alpha Condé…

Ecarté de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 18 octobre prochain par la Cour constitutionnelle, Dr Edouard Zoutomou Kpoghomou de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) qui accuse le président Alpha Condé d’être le responsable de son malheur promet de l’empêcher de gagner en Forêt lors de la présidentielle. C’était au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce jeudi à son domicile à Kaloma, dans la commune de Ratoma, en haute banlieue de Conakry.

Selon lui, ‘’aujourd’hui, notre idéal c’est de faire en sorte qu’Alpha Condé ne soit pas le président de la république après le 18 octobre”.

« Même si nous ne sont pas dans la course, cela ne veut pas dire que nous allons nous asseoir et nous taire », indique-t-il.

« C’est un tort qui nous a été fait, ce tort nous allons le dénoncer. Et nous sommes dans la logique de ne pas laisser monsieur Alpha Condé être le prochain président de la république”, promet-il.

Par ailleurs de rappeler : « ce qui reste clair, notre candidature fait peur à Alpha Condé. Je ne me reproche de rien. On ne me reproche de rien, on ne m’a pas signifié. Dans le document qui atteste rien n’existe dans ce document qui dit que je suis malade ou je ne suis pas de la nationalité guinéenne. Par conséquent c’est une fuite en avant pour nous”.

Elisa Camara

