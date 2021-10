Présidentielle : réunion chez un ancien ministre, vers une candidature unique de la Basse Guinée?

La prochaine présidentielle en Guinée se prépare maintenant. Des cadres de la Basse Guinée (partie côtière du pays) se concertent depuis la chute du président Alpha Condé et se sont réunis jeudi. La rencontre a eu lieu chez l’ancien ministre et ancien député Dorval Doumbouya, à Kipé, en haute banlieue de Conakry. Objectif: fédérer les actions et les forces pour soutenir un seul candidat de la région lors de la présidentielle prochaine en Guinée.

Selon nos informations, plusieurs hauts cadres et anciens députés de cette région cosmopolite étaient au rendez-vous. Qui sera le candidat ? Pour le moment, aucun nom n’apparaît même s’il se raconte que l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, fidèle parmi les fidèles d’Alpha Condé serait le favori.

« C’est faux. Kassory n’est pas celui qui tire la ficelle. C’est un appel fait à tous les cadres de la région. Tout le monde est convié. Ceux qui disent que l’ancien Premier ministre Kassory est derrière cette manœuvre veulent juste nous distraire. Mais, c’est peine perdue », indique un cadre qui a participé à la rencontre.

Côté UFR de l’ancien Premier ministre Sidya Touré, on ne sent pas concerné.

« L’UFR ne joue pas dans un championnat communautaire. Nous travaillons à réunir toute la Guinée autour de notre leader qui, sans doute, sera le prochain président de la Guinée. Beaucoup de choses plaident en sa faveur. Les Guinéens lui font confiance pour avoir fait ses preuves lors de son pasaage à la Primature. Mieux, il a toujours été près de ses compatriotes. En gros, cette réunion c’est contre l’UFR. Ceux qui se réunissent-là ont pour seul souci de contrecarrer Sidya en Basse Guinée. Ce qui ne marchera jamais », lâche un responsable de ce parti, considéré comme la troisième force politique du pays.

