Présidentielle : RHDP-Guinée appelle à une mobilisation en faveur du président Alassane Ouattara

Au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée lundi à Conakry, la délégation extérieure du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP-Guinée) a invité les Ivoiriens résidents en République de Guinée à voter massivement en faveur du président Alassane Ouattara lors du scrutin du 31 octobre prochain.

Selon le délégué extérieur du RHDP-GUINEE, Mamadou Doumbia, “l’objectif de cette rencontre est de prouver au RHDP qu’on adhère à la continuité du président Alassane Ouattara et pour le rassurer d’un coup KO le 31 octobre 2020”.

« En Guinée, les militants de RHDP sont motivés, et ils ont sillonné toute la Guinée pour préparer leurs militants. Les sections qui se trouvent dans les villes de Siguiri, N’zérékoré et Kankan ont organisé des journées de sensibilisation et de mobilisation des militants”, a expliqué le responsable du parti d’ADO en Guinée.

Par ailleurs, il a invité les ressortissants ivoiriens en Guinée d’aller retirer leurs cartes d’électeur afin de voter massivement pour leur champion.

Rachidatou Bah, stagiaire