Présidentielle : taux de participation autour de 76,41%, Kankan, Labé, Faranah et Mamou en tête (RDP)

Plus de cinq millions de Guinéens se sont rendus aux urnes dimanche, 18 octobre dernier dernier pour élire leur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont unanimement salué le calme qui a caractérisé le scrutin. Selon Regard du Peuple (RDP) qui observe les opérations de déroulement du scrutin, ‘’à ce stade de la collecte et de l’analyse des informations, le taux de participation est autour de 76,41% (+/- 2,5%) sur le plan national. La plupart des taux régionaux dépassent la barre des 70%. Les régions de Kankan, Labé, Faranah et Mamou affichent les taux les plus élevés, respectivement 88,21% ; 81,00% ; 79,79% et 79,21%.