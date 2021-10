Prestation de serment du président de la transition : « Cette fois-ci, nous pensons que ça sera la bonne transition » (Dr Ousmane Kaba)

Le président du parti PADES, Dr Ousmane Kaba est parmi les invités de marque qui ont déjà pris place dans les locaux du Palais Mohammed V où la cérémonie de la prestation de serment du président de la transition Mamadi Doumbouya se déroule. Interrogé, il dira qu’il pense que cette fois-ci, la transition sera bonne en Guinée. “Jai un sentiment de fierté et beaucoup d’espoir. Espoir pour le peuple de Guinée, et cette fois-ci, nous pensons que ça sera la bonne transition. Nous pensons que toute la classe politique va s’entendre pour que cette transition se passe très bien, nous devons tous céder aux jeunes militaires et nous sommes dans cette approche”, a-t-il martelé pour la circonstance.

Youssouf Keita, depuis la Palais Mohammed V