Prevenir la propagation des maladies infectieuses : un rapport cite le cas de la Guinée

Dans un rapport publié récemment sur « des épidémies qui n’ont pas eu lieu », Resolve to Save Lives montre comment les pays préviennent les épidémies mondiales en endiguant la propagation des maladies infectieuses dès leur début. Le rapport souligne qu’en investissant dans la préparation et avec les réponses rapides et stratégiques des autorités sanitaires, ces épidémies peuvent être maîtrisées et sauver des vies. Selon le rapport, ces efforts qui sauvent des vies passent presque sous silence.

Dans son rapport, Resolve to Save Lives souligne le cas de la Guinée frappée par une épidémie d’Ebola entre 2014 et 2016.

« Grâce aux efforts de l’État guinéen et de ses partenaires, l’épidémie qui a fait des milliers de morts a été maitrisée.

Après avoir détecté Ebola pour la première fois, la Guinée a rapidement activé les centres d’opérations d’urgence (COU) nationaux et de district pour coordonner les efforts d’endiguement.

Grâce à l’investissement important que la nation avait fait dans une agence de santé organisationnelle solide et un personnel robuste de fonctionnaires à la suite des épidémies précédentes, l’ANSS a été en mesure de suivre et de retracer avec succès les cas, de former les membres de la communauté pour aider aux tactiques de prévention et de vacciner les personnes particulièrement à risque.

Les améliorations considérables apportées à l’infrastructure de préparation de la Guinée ont permis de réduire le délai de détection, suivi d’une réponse rapide et efficace qui a permis de contenir l’épidémie, de sauver des vies et d’éviter le genre de souffrance et de dévastation vécues quelques années auparavant », indique le rapport.

Le Dr Tom Frieden, président et directeur général de Resolve To Save Lives indique que « les succès enregistrés par les professionnels de la santé publique de première ligne à travers le monde prouvent que le secteur de la santé publique fonctionne lorsque nous investissons dans le renforcement des systèmes de santé et en faisons une priorité, en particulier aux niveaux national et infranational », a déclaré le Dr Tom Frieden, président et directeur général de Resolve to Save Lives et ancien directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis.

« Notre rapport révèle que les réponses n’ont pas nécessairement besoin d’être parfaites pour être efficaces, mais que des investissements soutenus dans la préparation peuvent faire la différence entre une épidémie maîtrisée et une épidémie dévastatrice pour une communauté, un pays ou le monde entier ». La préparation aux épidémies ne doit pas s’arrêter dès qu’une épidémie prend fin », admet-il.

Sadjo Bah