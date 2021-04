Prévention à la Covid-19 : le personnel du Ministère de l’Information reçoit la 2è dose des vaccins Spoutnik et Sinopharm

Dans le but de se prémunir contre la pandémie (Covid-19) en Guinée, le personnel du Ministère de l’information et de la communication à l’instar des autres départements a reçu ce mercredi, 7 avril 2021 la deuxième dose des vaccins Spoutnik V et Sinopharm en vue de faire face à la maladie.





En effet, trois semaines après avoir été administré des vaccins russes et chinois, les travailleurs du Ministère de l’information et de la communication viennent de recevoir ce mercredi la seconde dose des vaccins en vue de faire face à la pandémie (Covid-19).



Il s’agit d’une approche relativement simple et largement utilisée sur des particules virales tuées pour exposer le système immunitaire au virus. Cette seconde dose de 0,5ml entre jour 21 et jour 28 permettra de renforcer le système immunitaire de l’individu face à une éventuelle contamination.



En commentant la première vaccination, Aziz Camara, photojournaliste au quotidien national Horoya s’est plutôt senti dynamique et normal. « Après la première dose, j’ai n’est senti aucune réaction dans mon corps, comme le disais l’autre, que les effets secondaires sont : maux de tête, de la fièvre, une douleur au point d’injection, ou des rougeurs. Sur le plan physiologique également j’ai n’est rien senti », a constaté le soixantenaire.



Il a aussi exhorté les concitoyens à se faire vacciner en ces termes : « J’invite tout le monde à se faire vacciner, c’est n’est pas pour faire plaisir à quelqu’un, c’est pour sauvegarder sa propre santé et celle des autres dit-il avant d’ajouter « même si l’on est vacciné il est nécessaire de respecter les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires » a-t-il conseillé.



Cependant, avant de procéder à ladite vaccination, le candidat au vaccin devra demander au médecin de l’expliquer tout ce que vous ne comprenez pas et assurez-vous que toutes vos questions ont été répondues avec satisfaction.



Amara Touré